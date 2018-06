Penzioneri čekaju bolje dane

Prosečna penzija u Srbiji iznosi nepunih 25 hiljada dinara, s tim što od preko 1,7 miliona penzionera u Srbiji, njih oko 952 hiljade mesečno primi 23 hiljade dinara.

Nepovoljan socijalni položaj je ono što najviše muči penzionere u Srbiji i to je svima poznato, rekao je predsednik Saveza penzinera Vojvodine.

“Ako sad hoćemo da govorimo o razlozima, poznato je da su penzije već počele da gube svoju vrednost počev od 2012. godine, kada, kroz inflaciju nisu usklađivane sa kretanjem cena na malo, odnosno potrošačkim cenama, i to je slučaj, maltene, sve do 2017. godine taj proces se nije do kraja poštovao. A usklađivanje penzija sa inflacijom je jedna od osnovnih kategorija penzijskog sistema, što znači da zarađena penzija u momentu ostvarivanja orava na penziju, treba da se održi do kraja penzijskog staža”, naveo je Nenadić.