Umesto u nedelju, penzionerima će biti omogućeno da kupovinu obave u subotu od četiri do sedam časova, preneo je RTS.

U tom periodu radnje će biti otvorene za građane starije od 65 godina.

Takođe, vlasnici pasa moći će ljubimce da izvedu u subotu od 23 časa do 1 posle ponoći, a u nedelju od 8 ujutru do 10 i od 23 do 1 čas.

Broj ljudi na sahranama biće ograničen na deset, a udaljenost između ljudi moraće da bude dva metra.