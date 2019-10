Pecaroši ne odlažu pribor

Ribolovci znaju da su septembar i oktobar najbolji meseci za lov na grabljivice poput smuđa, iako još uvek ide i som, a u narednih desetak dana očekuje se i porast nivoa Dunava za metar, metar i po, kažu u Ribolovačkom savezu Vojvodine.

U našim rekama ima i bele ribe koja će i kada zahladni biti aktivna u zimovnicima.

“Što se tiče Dunava. Da, svesni smo svi vrlo niskog vodostaja. Doduše, nije bio ove godine tako nizak kao prošle godine. Ali je to sve dovoljno kritično, pogotovo za ovakve Dunav je i tako. Ono što je dobro, znači Dunav će dolaziti u narednih desetak dana čak možda i metar, metar i po. Voda je, temperature sasvim u skladu sa sadašnjim vremenom, sa sadašnjim godišnjim dobom”, naveo je Dušan Jovanović iz ovog saveza.

Riba se, kako kaže, u ovom periodu povukla iz takvih malih dunavaca.

“Mada, sada je ovde i malo toplija voda, pa joj više to prija. Grabljivice, smuđ. Evo o tome da pričamo su vrlo aktivne, jer se spremaju, pa i druga riba, bela riba i šaran još uvek se intenzivno hrane. Zato što se pripremaju za to, taj neki zimski san kad će im trebati neka dodatna količina masti, energije da prežive zimu. Naravno, grabljivice ne spavaju. I grabljivice su aktivne, osim soma”, rekao je Jovanović.

Ipak, kaže Jovanović, primetan je značajan broj čamaca ispod novog Žeželjevog mosta, gde ribari pretežno pecaju soma.

“Prema tome, ni som se još nije povukao. I on je još uvek aktivan, pa se može loviti. Naravno, neka to bude u granicama. Onako kako to propisuje zakon. Smuđ, da, sporadično. Nema ga onol’ko kol’ko ga je nekad bilo. Ali, oni koji znaju da ga love i koji imaju čamac, malo je teže sa obale. Da, imaju još uvek uspeha i to su uglavnom sada primerci koji su u meri. Znači, 40 centimetara, onako kako zakon propisuje”, precizirao je Jovanović.

On je podsetio da je ovo najbolji ribolovni period za smuđa i dodao da su letos pecaroši takođe lovili ovu ribu, a oni savesni su je vraćali u vodu ako nije bila propisane težine.