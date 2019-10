Pecajte poštujući zakon

Dok traju lovni meseci na ribe grabljivice, smuđa, soma, štuku i druge, savesni ribolovci apeluju na svoje kolege da poštuju zakonske propise u delu koji se odnosi na količinu i veličinu ulova.

“Naravno, grabljivice ne spavaju i grabljivice su aktivne, osim soma, ali kako vidimo čamaca ispod Žeželjevog mosta koji love soma isključivo bogami svaki dan kol’ko hoćete. Prema tome, ni som se još nije povukao. I on je još uvek aktivan, pa se može loviti. Naravno, neka to bude u granicama onako kako propisuje zakon. Smuđ, da, sporadično. Nema ga onoliko koliko ga je nekad bilo, ali oni koji znaju da ga love i koji imaju čamac, malo je teže sa obale, da, imaju još uvek uspeha i to su uglavnom sada primerci koji su u meri”, rekao je ribolovac Dušan Jovanović.

A zakon, kako kaže, propisuje meru dužeine za ovu ribu od 40 centimetara.

“Dok je celo leto bilo, to je interesantno, pecalo se, smuđevi ispod mere. Jako ih je puno. I oni su dolazili na te udice. Naravno, ribolovac ne želi to da uhvati. Pa i kada ga uhvati on ga skida sa udice, pa ga pusti onako kako zakon nalaže. U što manje oštećenom stanju. Vrati ga nazad u vodu. Ali, sada se pecaju malo krupniji primerci. Znači, ko se bavi pecanjem grabljivica, da, sad je to aktivno”, istakao je Jovanović.

On savetuju ribolovcima koji žele da pecaju belu ribu koja se sada skriva u zimovnicima, da provedu nešto više vremena na Dunavu ispod Petrovaradinske tvrđave.