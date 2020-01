Pecajte belu ribu tokom zime!

Na keju i ispod tvrđave nalaze ze zimovnici u kojima je aktivna bela riba, pa ribolovci mogu da okušaju sreću na tim lokalitetima tokom zimskih meseci koristeći hleb ili crviće, kažu iskusni pecaroši.

A savet savesnim ribolovcima bi bio da ne love grabljivice, iako još uvek nema zabrane za njih.

“Znači, ono sada, jedna etička, jedna moralna preporuka za ribolovce i smuđ i štuka su u pripremi za mrest. Evo za koji dan će početi i zabrana za štuku. Ona, ribe ne znaju za kalendare i ono šta je zakon prepisao, pa jedna čisto molba. Nemojte loviti štuku, nemojte loviti sada smuđa. To su matice, to su ribe, iako nisu matice i ako su manji primerci, ali oni su sada prepuni ikre. Ako ih sada ulovimo oni se sigurno neće izmrestiti ove godine. A to je par hiljada primeraka ribe manje u vodi”, rekao je Dušan Jovanović, predsednik Ribolovačkog saveza Vojvodine.

Sada je, kako je naveo, idealno vreme i za popravku pecaroških štapova i ostalog pribora ili nabavku novog.

“Sad je upravo vreme za popravku pribora, za čišćenje pribora, za skidanje mašinica, podmazivanje, rasklapanje, da ih dovedemo, menjanje najlona, da sve to dovedemo u nekakvo dobro stanje za nekakvo proleće ili za nekakav pun aktivni ribolov početkom leta, u toku leta ili onda kad već prođu svi mrestovi, prođu sva bolovanja tih riba i tako dalje. Pa kad počne intenzivna ishrana da onda taj pribor bude spreman”, kazao je Jovanović.

On je dodao i to da ribokrađe uvek ima na našim rekama, a da je posebno bila izražena tokom praznika.

“Ona je intenzivna tamo negde od polovine novembra. Na primer kad počinju ti posni dani, pa se onda ogromna količina ribe se troši u našoj zemlji. To smo imali prilike da čujemo i na televizijama raznoraznim, u dnevnicima. Posni su dani, riba se troši u mnogo većim količinama. Naravno da je tada i ribokrađa, pričamo o otvorenim vodama, pošto naši svi ribnjaci ne uspevaju da podmire potrebe Srbije. Otprilike 40 posto mogu da podmire. Ostalo se riba uvozi”, ističe Jovanović.

Jovanović je istakao da bi država trebala mnogo više da brine o ribljem fondu u našim rekama, te da pooštri mere u borbi protiv ribokradica.