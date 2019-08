Pavlović: Prošlo 5 do 12 za lokalne medije

Ključni problem tarife u Srbiji, prema mišljenju Matića, jesu previsoki pragovi minimalnih naknada, koji su postavljeni tako da najveći broj stanica u Srbiji ne plaća naknadu u procentu od prihoda, već plaćaju minimalnu naknadu koja se samo zove minimalna, a u stvari, posebno u većim sredinama, kako je rekao, uopšte nije mala.

Matić za UNS kaže da „da bi te pragove valjalo korigovati, kako bi većina stanica plaćala naknadu u procentu od prihoda, što sada nije slučaj“.

Vlasnica Kanala 9, podsetimo, osporava minimalnu naknadu jer je ona četvorostruka viša za televizijske, u odnosu na radio stanice.

Na pitanje UNS-a da li je preuzeo ili ima nameru da nešto preduzme u vezi sa visinom minimalnih naknadi, Matić je rekao da je ANEM „pokušavao da utiče na promenu pragova naknada“, ali da to nisu uspeli, te da razmatraju mogućnosti koje su im na raspolaganju da ishoduju pozitivno rešenje“.

Maja Pavlović, koja od 12. avgusta ponovo štrajkuje ispred sedišta Regulatornog tela za elektronske medije, kaže da je saglasna sa svim što je za UNS rekao Matić, ali da je za lokalne medije “prošlo pet do 12 sati” i da oni više „nemaju finansijsku mogućnost da čekaju razmatranje i ishodovanje“. Do sada su, kako je navela „nerealno postavljene takse ugasile 125 lokalnih i regionalnih emitera u Srbiji“.

“Ono na šta sam ja skrenula pažnju je činjenica da mi više nemamo finansijskih mogućnosti da budemo strpljivi i da čekamo neka usaglašavanja zakona, tarifa i inicijativa i da u situaciji u kojoj se nalazimo mora da se iznađe neko vrlo brzo rešenje”, kazala je Pavlović.

Ona podseća da je u prvi štrajk glađu stupila pre više od godinu dana kada se u ispunjenju zahteva obraćala svim nadležnim ministarstvima u kojima nije dobila odgovore na koji način je moguće doći do rešenja, jer su se ta ministrastva proglašavala nenadležnim i prebacivala odgovornost sa jednog na drugo.

Tokom drugog štrajka glađu obratila se premijerki Ani Brnabić, koja je, prema mišljenju Maje Pavlović, imala mogugućnost da objedini rad tih ministarstava u cilju postizanja odgovarajućeg rešenja. Kako je, prema vlastitim rečima premijerke, ona učinila sve što je u njenoj moći i u skladu sa zakonom, a do ispunjenja zahteva nije došlo, Maji Pavlović preostao je novi štrajk glađu.

“U ova poslednja tri meseca nakon prošlog štrajka glađu, mi smo dobili informaciju iz kabineta premijerke da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić se zainteresovao za naš slučaj i da želi on sastanak sa nama, da mu iznesemo o čemu se radi. Prema tome, to što mi sada tražimo sastanak sa predsednikom nije na našu inicijativu, nego na njegovu inicijativu, a smatramo da ćemo na sastanku kod predsednika možda moći dobiti neku ideju ili smernicu kojim putem da idemo do ispunjenja naših zahteva”, izjavila je Pavlović.

Iz kabineta predsednika, međutim, još uvek nije stigla nikakva informacija o eventualnom sastanku, nizi Maji Pavlović, niti brojnim medijima i medijskim udruženjima koji prate ovaj slučaj i koji su kabinetu predsednika uputili pitanje da li će i kada do ovog sastanka uošte doći.