Pavlović: Pravdu ću potražiti i u Strazburu

Uprkos tome što ima lepu saradnju i stalne kontakte sa kabinetom premijerke Ane Brnabić, nema rezultata u rešavanju problema TV Kanala 9, rekla je Pavlović u “Temi jutra” N1.

“Obavestili su me i da se predsednik Republike zainteresovao za ceo naš slučaj i da je rekao da je zainteresovan za sastanak na kojem bih iznela šta nas muči, ali taj sastanak do danas nije organizovan. Želim da budem strpljiva, ali situacija u koju smo dovedeni ne ostavlja mnogo prostora za strpljenje, tri meseca je bio dovoljan rok”, istakla je ona.

Najavljeni ponovni štajk glađu Maje Pavlović je “zabrinjavajuća tema”, rekao je državni sekretar u Ministarstvu kulture i informisanja koji je pozvao vlasnicu TV Kanala 9 da odustane od namere da ponovo štrajkuje jer je, kako je naveo “zdravlje najvažnije”.

“Premijerka jeste rekla da će učiniti sve u okviru zakona, ali ne možemo ići izvan toga, a problem je zaista veliki, finansijske prirode… Na žalost došli smo u pat poziciju, Maja jeste u pravu kad kaže da je sve manje poteza koji mogu da se povuku da se izađe iz ove situacije”, kazao je Gajović.

On je dodao i da mu je, kako je izjavio ” jako teško kad vidi da se mediji gase, te da ne zna koliko je u situaciji da razmišlja o ekonomskoj opravdanosti Kanala 9.

“A to je ključ i pitanje svih pitanja – može li ta televizija da opstane na ovom tržištu, koje je surovo”, kazao je državni sekretar.

Pavlović je, međutim, odgovorila da problem te televizije nisu dugovi, niti ekonomska opravdanost ili neopravdanost postojanja Kanala 9.

“Naša situacija je da smo pokrenuli postupke u kojima tvrdimo da naknade koje nam se naplaćuju nisu u skladu sa zakonom… Pokrenuli smo postupke u kojima godinama ne možemo da dobijemo odluke… Vi tvrdite da moj dug postoji, a ja tvrdim da taj dug ne postoji, ali vi imate mogućnost represije nada mnom”, rekla je.

Ona je dodala da ne može da utiče na sud da nakon pet godina od tužbe donese odluke, ali da traži da ti postupci budu okončani.

“Možda sam ja to sve dužna. Ako jesam – onda ne postoji opravdanost da Kanal 9 postoji. Ako se dokaže da smo mi u pravu, u tom slučaju država duguje Kanalu 9. Mi smo dve godine plaćali sve očekujući odluke suda, a nakon toga smo rekli da to nema smisla. Hajde da nađemo načina da požurimo državu da počne da radi svoj posao i da se odluči da li je Kanal 9 to dužan ili to nije dužan”, ukazala je gošća Novog dana.

Gajović je odgovorio da niko, ni premijerka, ni ministarstvo, niti bilo ko iz državnih institucija, nema pravo da utiče na pravosuđe i da je ono potpuno nezavisno.

Jedino što on može da uradi jeste, kako je naveo, da okupi, kao i prošli put, predstavnike svih institucija sa kojima je TV Kanal 9 u sporu u pokušaju da se iznađe neko rešenje.

Pavlović je rekla i da će pravdu potražiti i u Strazburu jer veruje da ne sme lako da odustane, da stavi ključ u vrata i kaže novinarima da idu kući.

“Učiniću sve da proverim da li je ono kako ja razmišljam ispravno ili ne… Ja sam sve pravno iskoristila i na raspolaganju imam samo građansku neposlušnost”, kazala je Pavlović.

Maja Pavlović, podsetimo, obavestila je Udruženje novinara Srbije da će u ponedeljak, 12. avgusta, po treći put, započeti štrajk glađu ukoliko problemi Kanala 9 ne budu rešeni, jer ni nakon tri meseca od sastanka s predsednicom Vlade Anom Brnabić, kada je prekinula dvadesettrodnevni štrajk, ni jedan od njenih preostalih zahteva nije ispunjen.



(Autor: N1)