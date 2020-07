Parović: Ispitati propuste

Miroslav Parović izjavio je da će pokrenuti inicijativu u novom sazivu skupštine Srbije da se formira anketni odbor koji će ispitati sve slučajeve korupcije i zloupotrebe službenog položaja tokom vanrednog stanja. Pitali smo ga da li će ovi slučajevi imati na kraju sudski epilog.



“Činjenica je da u nama susednoj Bosni i Hercegovini za slučaj korupcije u toku epidemije, prilikom kupovine respiratora uhapšen premijer Federacije, dakle prva politička ličnost Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i činjenica je opet i da je to urađeno posle jednog tvita američkog državnog sekretara Majkla Pompea koji je najavio tu vrstu borbe protiv kriminala i korupcije na nivou teritorije Zapadnog Balkana Hoću da kažem, potrebno je da država preko svojih organa, možda najbolje preko skupštinskog anketnog odbora zaista rasvetli tu epidemiju jer je bilo jako puno propusta , a problem je i što je neki deo onih ljudi koji se bave tim poslovima nabavke kupio loše testove za koronu i vi ste imali slučajeve da je mnogo ljudi testirano i bilo prikazano kao pozitivno , onda su ih poslali u one COVID bolnice na sajmovima, i u Beogradu i u Novom Sadu i u Hali Čairu u Nišu i onda se ponovnim testiranjem tih ljudi utvrdilo da je više od 50 procenata tih ljudi bilo nezaraženo, a da je ležalo u tim COVID bolnicama. To je vrlo problematično, tako da ima prostora za jednu istragu i siguran sam da ima prostora da mnogi ozbiljno odgovaraju za to”, rekao je VIDEO K9: Preko Skupštinskog anketnog odbora trebalo bi rasvetliti postupanje tokom epidemije korona virusa jer je bilo jako puno propusta, a niko od odgovornih to nije priznao”, izjavio je Miroslav Parović.

Ko će odgovarati za zdravstvene propuste i lošu organizaciju kada su životi ljudi u pitanju – iskustvo govori da neće niko i da će ubrzo neka nova politička afera da zataška prethodnu, zaključio je Parović.

(Prilog KTV Zrenjanin)