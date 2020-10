Papa Franja podržao istopolne partnerske zajednice

U intervjuu za dokumentarni film “Frančesko”, koji je danas premijerno prikazan na festivalu u Rimu, papa Franja je rekao da “homoseksualci imaju pravo da budu deo porodice”.

“Oni su deca Boga. Ne možete nekoga izbaciti iz porodice niti zbog toga učiniti njihov život bednim. Ono što moramo imati je zakon o građanskoj zajednici, na taj način oni su zakonski pokriveni”, kazao je Franja.

Dok je bio nadbiskup Buenos Airesa, Franja je podržao građanske partnerske zajednice za homoseksualne parove kao alternativu istopolnim brakovima. On međutim nikada to do sada nije učinio kao papa.

Papina izjava je naišla na odobravanje homoseksualnih katolika, ali i na zahteve konzervativaca za pojašnjenjem, imajući u vidu zvanično učenje Vatikana o tom pitanju.

Rimokatolički sveštenik Džejms Martin, poznat po težnji za izgradnjom mostova prema homoseksualcima unutar Crkve, pohvalio je papinu izjavu kao “veliki korak napred u podršci Crkve pripadnicima LGBT zajednice”.

Martin je naveo da je papina pozitivna izjava o građanskim partnerstvima homoseksualaca “snažna poruka onim mestima gde se crkva protivi takvim zakonima”.

S druge strane, konzervativni biskup u američkom gradu Providens Thomas Tobin odmah je zatražio razjašnjenje od pape.

“Papina izjava je jasno suprotstavljena dugotrajnom učenju Crkve o istopolnim zajednicama. Crkva ne može da podrži prihvatanje objektivno nemoralnih odnosa”, naveo je Tobin.

Rimokatoličko učenje govori da se prema homoseksualcima mora odnositi s poštovanjem, ali i da su homoseksualni činovi “suštinski poremećeni”.

U dokumentu vatikanske kancelarije za doktrinu iz 2003. godine navodi se da poštovanje Crkve za gej ljude “ni na koji način ne može da vodi odobravanju homoseksualnog ponašanja ili zakonskom priznavanju homoseksualnih zajednica”.

Stav Vatikana, naveden u tom dokumentu, jeste da bi na taj način bilo ne samo oprošteno “devijantno ponašanje”, već i stvoren ekvivalent braku, koji Crkva smatra nerazdvojivom zajednicom muškarca i žene.

Dugometražni dokumentarac, koji obuhvata prethodnih 7,5 godina, koliko je Franja poglavar Rimokatoličke crkve, bavi se pitanjima do kojih je papi najviše stalo, životne sredine, siromaštva, migracije, rasne i socijalne nejednakosti i ljudi najteže pogodjenih diskriminacijom.

Film se bavi i papinim odnosom prema optužbama o seksualnom zlostavljanju pod okriljem Rimokatoličke crkve.

Režirao ga je Jevgenij Afinjejevski, Jevrejin rođen u Rusiji koji sada živi u Los Anđelesu. Na dokumentarcu je radio od početka 2018. godine.

Afinjejevski se tokom projekta toliko približio papi da mu je u avgustu pokazao film preko “aj-peda” (iPad).

Film je premijerno prikazan danas, na 48. rođendan Afinjejevskog. Režiser je naveo da ga je papa iznenadio tortom na današnjem sastanku u Vatikanu. (Beta)