Pantić: “Situacija u Partizanu loša!”

Partizan je opet u sred sezone promenio trenera posle poraza od Vojvodine.

Navijači su se nadali da će Savo Milošević posle trenerske karijere ipak ostati u klubu kao sportski direktor, ali on je izjavio da više ne želi da radi u srpskom fudbalu.

Nekadašnji urednik TV Partizan, Željko Pantić, komentarisao je dešavanja u FK Partizan i izrazio svoja očekivanja od novog stručnog štaba:

“Ima veze sa jednim terorom koji nije sportski, i prosto se postavlja pitanje da li može da se obuhvati nekom racionalnom analizom. To je pod jedan. Pod dva, idealno bi bilo da on bude sportski direktor. E, sad postavlja se pitanje hoće li se on ohladiti. Hoće li promeniti mišljenje, hoće li ostati. Ili će možda ako je stvarno uporan što sam mu ja preporučio da ode u Reding da bude pomoćnik ovome kako se zove, Veljku Paunoviću, pa valjda u Odsfordu je Vladimir Ivić, ima on mogućnost da ako hoće da razvija sebe kao trenera on je Partizanovac, u tom fudbalu su vrlo ozbiljni treneri koji bi ga vrlo rado imali u stručnom štabu i ja ne sumnjam da bi to bilo dobro za njega i da bi mi onda dobili nekog trenera koji bi bio još iskusniji i bolji, bez tih grešaka,” rekao je Pantić

Aleksandar Stanojević predstavljen je kao novi trener Fudbalskog kluba Partizan. On je istakao da će dati sve od sebe da se crno-beli vrate na staze uspeha, a da, kada se o pojačanjima radi, “voli da vraća Partizanovu decu, jer oni imaju pravu emociju kada se o ljubavi prema klubu radi”. Stručna javnost s druge strane ističe da je Stanojević loše rešenje i da će njegovo postavljenje doprineti još urušavanju Fudbalskog kluba Partizan.

Prilog preuzet od KTV Zrenjanin