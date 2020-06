Pandemija ocenila zdravstvene sisteme

Amerika je postala najveće žarište epidemije COVID19. Broj obolelih meri se stotinama, a umrlih desetinama hiljada. Šta su uzroci ovakvih posledica pandemija u Americi?



“Opet moram da kažem da ni ova pandemija nije direktno vezana za Trampa. Ona je izbila u svetu i u drugim zemljama u trenutku kada je izbila. Međutim, Amerika, čini mi se da nije spremno dočekala zbog sistema na kome njen ekonomski i privredni i politički sistem se zasniva, a to je taj liberalni kapitalizam. Mi znamo da je taj liberalni kapitalizam došao tu negde do svog optimuma i da on više ne može da zadovoljava potrebe ni ovih drugih zemalja koje se drže tog sistema.

Drugo, njihov zdravstveni sistem je veoma složen, veoma komplikovan i veoma skup. Tako da i on zahteva jednu celovitu reformu koju je Barak Obama pokušao da izvede pa su ga republikanci u tome omeli. Tramp sad pokušava nešto da uradi ali i nije stigao da taj proces završi – Reforme tog zdravstvenog sistema, upravo sada jer ga ometaju u tome demokrate. Tako da je ovo jedan nesrećan sticaj okolnosti koji je zadesio Ameriku i videćemo šta će iz toga izaći”, rekao je Prvoslav Davinić, bivši diplomata.

Američki zdravstveni sistem je definitivno loše odigrao svoju ulogu u prethodnim mesecima. Broj zaraženih i preminulih je veoma visok. Broj potvrđenih slučajeva zaraze je 1.966.266, oporavljenih je do sada 738. 729, a na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država je do sada od posledica zaraze virusom Kovid 19 preminulo čak 111. 398 osoba. (Prilog KTV Zrenjanin)