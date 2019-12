Paketići za đake u Mečkovcu

Učenici izdvojenog odeljenja OŠ „Dositej Obradović” iz Mečkovca nadomak Vranja su nakon četiri godine nasatve u neuslovnoj staroj školi dobili novu školsku zgradu, zahvaljujući emisiji „S Tamarom u akciji“ i Kompaniji „Dunav osiguranje“.

Iz improvizovane škole kontejnerskog tipa đaci su, od početka ove školske godine, prešli su da uče u novom objektu, a danas su ih donatori obradovali i novogodišnjim paketićima.

“Komanija “Dunav osiguranje”, filijala Vranje i ove godine nastavlja svoju tradiciju darivanja novogodišnjih paketića. Povodom predstojećih Božićnih i novogodišnjih praznika filijala vranje je pripremila oko 170 paketića koje će podeliti javnim ustanovama na teritoriji koje pokriva filijala Vranje, a to je Pčinjski okrug. Danas se evo nalazimo u Osnovnoj školi Dositej Obradović Vranje gde poklanjamo novogodišnje paketiće”, rekao je Boban Kostić ispred Filijale Vranje Dunav osiguranja.

Ova škola je jedna od malobrojnih u Srbiji u kojoj iz godine u godinu broj učenika raste. Tokom ove godine, prema Kostićevim rečima, u potpunosti je renovirana, kako uz pomoć lokalne samouprave tako i uz pomoć kompanije Dunav osiguranje, ali i zahvaljujući angažovanju učiteljice Edite Vuković.

“Posle renoviranja škole to je neuporedivo. Ja sam ranije radila u školama u gradi i to su normalni uslovi ovi koje imamo sada, ali oni su sada prvi put. Učenici su sada prvi put u tim normalnim uslovima i oduševljeni i razdragani i srećni. Imaju sve ono što treba. Oni su samo dobili ono što su zaslužili, ono što su sva deca druga imala, ništa novo, jer sad to dođe veliki korak za sve koji su radili. Hvala im”, kazala je Vuković.

“Deca su ovako bila smeštena u jednoj improvizovanoj učionici kontejnerskog tipa. Kapacitet je jako mali, jer je lepa strana ove priče porast broja učenika. To je stvarno retkost, pogotovo za seoske škole. Kapaciteti su nam nedovoljni i učiteljica je negde došla na ideju da se obrati ekipi emisije, odnosno produkciji “S Tamarom u akciji”. Došlo je do saradnje”, navela je Aleksandra Manić, direktorka OŠ Dositej Obradović.

Od prvog septembra, kako je istakla, kontejner je uklonjen iz dvorišta, a sve to zahvaljujući angažmanu pojedinaca i društveno odgovornih kompanija poput Dunav osiguranja.

Kompanija „Dunav osiguranje“ šestu godinu zaredom daruje novogodišnje paketiće deci širom Srbije.