Oživljavanje “Jedne istine”

U pasažu u Dunavskoj 6 simbolično je “oživljen” mural “Jedna istina” koju je francuski street art umetnik Gijom Albo Remed oslikao 2009. godine na zidu Gradske biblioteke u Gimnazijskoj ulici.

“Muralom je dominirala kompozicija crne figure koja predstavlja simbol moći sistema, koji pokušava da nam nametne put koji treba da sledimo. Za nas je simbolično i to šta je on predstavljao, ali i to na koji način je on nestao”, rekao je Đorđe Majstorović, PR Omladinskog centra CK13.

Remedov mural prekrečen je u martu 2017. godine u jeku predizborne kampanje, nakon čega su usledili protesti dela javnosti, kao i crtanje nepristojnog grafita i njegovo prekrečavanje nekoliko puta. U novembru prošle godine na ovom mestu oslikan je novi mural “Od Srpske Atine do Evropske prestonice kulture”, o čijoj se vrednosti Građanska neposlušnost na delu izjasnila crtanjem istog grafita.

Oživljavanje Remedovog murala, kako je rekao, predstavlja poziv sugrađanima da iznesu svoje istine i na taj način počnu da razotkrivaju, kako je rekao crne figure oko sebe.