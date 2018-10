Otvorena kulturna stanica Svilara

Novootvorena kulturna stanica ”Svilara”, na mestu nekadašnje fabrike za bojenje svile predstavlja, kako je istaknuto, jedinstven, samoodrživ centar za društvene aktivnosti, kulturne sadržaje i kreativno izražavanje, a do 2021. godine trebalo bi da bude otvoreno šest kulturnih stanica.

Predstavnici republičke, pokrajinske i gradske vlasti obišli su i budući kreativni distrikt ”Kineska” u čijim će objektima, kako je navedeno, biti smešteni ateljei, koncertni i izložbeni prostori, smeštaj za učesnike rezidencijalnih programa i slično.

“I vi ćete videti i ovde da smo krenuli da brendiramo Srbiju kao Serbia creates, odnosno Srbija stvara, jer to je ono što je Srbija danas, to je ono što Srbija polako postaje i to je sigurno ono što, ako nastavimo ovako da radimo kao što smo počeli od 2014. godine, to je ono što će Srbiju najbolje definisati. Srbija stvara, u slučaju Svilare i 2021, prestonica kulture, stvara ideje”, istakla j eAna Brnabić, predsenica Vlade Srbije.