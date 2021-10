Otvorena fabrika čokolade

Fabrika čokolade švajcarske kompanije “Beri Kalebo” otvorena je danas u Novom Sadu, u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića i drugih visokih pokrajinskih i gradskih zvaničnika, kao i rukovodstva fabrike čija je izgradnja počela je u martu prošle godine.

U njoj će, kako je ranije najavljeno biti zaposleno više od 100 radnika, a pogon bi trebalo da proizvede 50.000 tona čokolade godišnje.

Beri Kalebo je, kako je rečeno, najveći pojedinačni prerađivač kakaa na svetu, sa sedištem u Cirihu, a planirano je da ukupan obim investicije tokom petogodišnjeg perioda dostigne 50 miliona evra.

Ova kompanija, podsetimo, od države je kao podršku zapošljavanju dobila 12 miliona evra, i 20.900 kvadrata zemlje vrednosti od 2,19 miliona evra, a Grad Novi Sad je uložio oko 342 miliona dinara u kompletno komunalno opremanje, saobraćajnice, kanalizaciju i vodovod.

Zauzvrat je obećala da će do kraja 2023. godine uložiti najmanje 45 miliona evra u proizvodnju, a u obavezi je da ne može da prodaje poklonjene parcele do 2028. godine, do kada je ova kompanija obaveznai da posluje u Novom Sadu.

Pomenimo i da je događaj bio zatvoren za predstavnike medija i otvaranju fabrike su mogli da prisustvuju samo zvanični snimatelj i fotograf zbog, kako je saopšteno iz kabineta predsednika, “politike kompanije”.