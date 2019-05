Otvorena 23. Srpska liga trećeg doba u šahu

Gerontološki centar ,,Novi Sad”, domaćin je 23. Republičkog takmičenja u šahu pod nazivom ,,Srpska liga trećeg doba u šahu”, koji se održava svake godine u drugom gradu.

Učesnici ovog takmičenja su članovi klubova za starija i odrasla lica, organizovani po ekipama gerontoloških centara iz cele Srbije.

Takmičari igraju po pravilima ubrzanog šaha Fide u tempu od 15 minuta, a druženje uz šah predstavlja za njih posebno zadovoljstvo.

“Od malih nogu pa sve do kraja, to njih u principu i drži u životu, ta njihova volja za šahom. To su sve ljudi koji su u svojoj mladosti igrali za neke klubove na periferiji Novog Sada i Srbije, došli su mlađi naraštaji koji su njih nasledili, i ovakve manifestacije njima pogoduju da se sete tih dana kada su bili dobri igrači i to na kraju sve pređe u jednu vrstu druženja što je njima krajnji cilj”, naveo je Albert Garić, sudija Šahovske federacije Srbije.