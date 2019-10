Otvoren 52. LORIST

Međunarodni sajmovi “LORIST” počeli su danas u našem gradu Sajmom lova i ribolova i Sajmom ekologije, dok Sajam turizma i Sajam sporta očekuju publiku od sutra.

Zemlja partner ove godine je Mađarska, a manifestaciju je otvorio predsednik Skupštine AP Vojvodine.

“Ove dane čine praznikom ljudi koji se ovde okupljaju, a ogroman ih je broj. Rekao sam da je “LORIST” brend zbog toga što je proteklo pedeset i dve godine od prvog organizovanja ovakvog Sajma. A, za stvaranje brenda je protek vremena nešto što se ne može zanemriti i preskočiti. Ali, nije samo protek vremena potreban za stvaranje brenda nego za stvaranje brenda je potrebna energija, istrajnost”, rekao je Pastor.

Na štandovima sajma svoju ponudu predstaviće više od 500 izlagača koji su na ovogodišnji LORIST pristigli iz 20 zemalja.

“Posebno ističem da je Mađarska zemlja partner ove celokupne sajamske manifestacije, odnosno privrede, priredbe i da svojim nastupom podiže kvalitet i kredibilitet. Hvala vam na tome. LORIST je ove godine i kvalitativno i kvantitativno uspešniji, a najveći pomak u odnosu na prošlu godinu napravljen je na Sajmu ekologije”, naveo je Slobodan Cvetković, direktor Novosadskog sajma.

“Izuzetno me raduje i ponosan sam što ove godine Mađarska ima priliku da se predstavi kao počasni gost ovog tradicionalnog jesenjeg sajma u Novom Sadu u srcu Vojvodine. Ima više razloga zašto dans mogu da vas pozdravim ovde kao predstavnik počasnog gosta. Razlog j i to da je prijateljstvo među našim državama na istorijskom vrhuncu, a razlog je i to da se uvek rado dolazi kod prijatelja”, kazao je Sinan Atila, sekretar u Vladi Mađarske.

LORIST je, kako je istaknuto, tokom više od pola veka postao jedan od zaštitnih znakova sajamskih manifestacija u Novom Sadu.

“Svaki sajam, odnosno svaka sajamska manifestacija jeste jedan prikaz ili odraz stanja i privrede u državi, a rekao bih odraz svesti u društvu po pojedinim pitanjima. I verovatno smo svi svesni da tema zaštite životne sredine ili ekologije, odnosno ekologija postaje i jeste sve dominnatnija tema”, istakao je Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.

“Lov je od početka vrsta potreba čoveka, kao i ribolov. Njegova potreba, naravno, tada za hranom i taj lov se razvijao tokom vekova po načinim alova, lov kopljem, prigonom, lov klopkama, pticama. Puška je izmišljena tek u 14. veku. Interesantno je da u Rimskom carstvu lov bio samo privilegija slobodnih građana”, rekao je Vladimir Galić, pokrajinski sekretar za životnu sredinu.

Posetioce i ove godine očekuje bogata ponuda brojnih izlagača u oblastima lova, ribolova i turizma, ekologije i sporta zemalja učesnica, kao i iz Srbije.

Otvaranje ovog sajma je bila prilika i za potpisivanje ugovora o saradnji između Novosadskog sajma i JKP Vojvodina šume.

“Javno preduzeće Vojvodinašume gazduje na 130.000 hektara šumskog zemljišta. Od toga su na 110.000 šumskog zemljišta se dešava lov. Prihode nabavljamo na slobodnom tržištu kroz prodaju drugih asortimenata. Otprilike 95 posto, a pet posto zarade imamo od lova”, precizirao je Roland Kokai, direktor JP Vojvodinašume.

Kapije Sajma lova i ribolova, ekologije i turizma i sporta otvorene su do nedelje, 6. oktobra.