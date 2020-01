Otpad na Regionalnu deponiju

U Skupštini Novog Sada danas je predstavljen Nacrt regionalnog plana upravljanja otpadom za Grad Novi Sad i opštine Bačka Palanka, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Temerin i Vrbas za period do 20208. godine, sa Izveštajem o strateškoj proceni na životnu sredinu.

Regionalni plan upravljanja otpadom je jedan od najvažnijih planskih dokumenata kada je reč o regionima i opštinama, kažu u gradskom Veću za urbanizam, zaštitu životne sredine i imovinu grada u Novom Sadu.

Dodaju da, iako je ranije već postojao jedan takav plan, on zbog neusklađenosti dokumentacije, ekonomskih, ali i drugih razloga, nije sproveden u delo.

“Iz tog razloga sada radimo novi plan koji smo promenili za skoro više od 50 posto od onoga što je bilo u prethodnom planu. Suštinski je broj opština ostao isti i opštine su ostale iste s obzirom da smo svi dosledni planu da realizujemo Regionalni centar za upravljanje otpadom i da konačno ovaj region ima rešeno pitanje upravljanja otpadom”, Mirela Denić iz Gradskog veća za zaštitu životne sredine.

Kako je kazala, lokalitet buduće Regionalne deponije nije definisan niti to Regionalni plan upravljanja otpadom predviđa.

“Ono što regionalni plan upravljanja otpadom predviđa jeste svakako da se regionalna deponija mora izgraditi, ali da se mora napraviti jasna studija, odnosno da se moraju nekoliko različitih lokaliteta uporediti i najbolji se izabrati. U tom smislu urađena je i strateška procena uticaja na životnu sredinu Regionalnog plana koja je, između ostalog, izbodovala odnosno preliminarno izbodovala nekih pet lokaliteta, a konačan, konačna ocena koja će lokacija biti definisana odnosno na kojoj će se lokaciji graditi Regionalna deponija će biti definisana prethodnom studijom o opravdanosti, odnosno Fisibility studijom”, rekla je Denić.

Prema njenim rečima, Regionalni centar predviđa sve što je potrebno za pravilan način upravljanja otpadom od transfer i pretovarnih stanica, do reciklažnih centara, sve u cilju smanjenja otpada koji se deponuje. Rok za realizaciju nije definisan, ali je poželjno da to bude što je moguće pre, kazala je Denić i dodala da u naredna dva meseca kreću u izradu projektno-tehničke dokumentacije, dok se početak izgradnje očekuje za tri do četiri godine.

“Mogu reći da je ovo najprihvatljivije rešenje za sve jedinice lokalne samouprave bilo da su one manje ili veće, jer nijedna lokalna samouprava ne može sama da odgovori zahtevima i zakonskoj regulativi koju imamo trenutno u Republici Srbiji. Zato je republika odlučila da ovo bude regionalni sistem upravljanja otpadom”, kazala je Rosa Stiković, članica Međuopštinske grupe za upravljanje otpadom.

Kako je rečeno, lokacije koje se razmatraju su okolina Žablja, Temerina, lokacija u neposrednoj blizini sadašnje deponije, Bački Petrovac i Kać, dok će se finansiranje vršiti putem fondova Evropske Unije, a podršku projektu dali su i Ministarstvo životne sredine, kao i Ministarstvo za evropske integracije.