Oštrije kazne za prekršioce komunalnog reda

Ovo stoji u izmeni Odluke o držanju domaćih životinja koja se našla na dnevnom redu skupštinskog zasedanja.

Oštrije kazne slede, istakao je gradonačelnik Miloš Vučević, i za sve ostale građane koji ne budu poštovali komunalni red.

“Drakonski smo podigli cene za nepoštovanje održavanja komunalnog reda, javne higijene, pitanja koja se tiču kućnih ljubimaca, svi oni koji odlažu otpad tamo gde nije predviđeno, bacaju građevinski šut, koji se ne pridružuju naporima svih da grad bude čistiji, a to nije samo posao čistoće, ovo je naša kuća i moramo je sređivati. Novi Sad neće biti čist ako nastavimo da bacamo smeće gde god stignemo”, rekao je Vučević.

Sve gora situacija u pogledu održavanja higijene u gradu, istakao je on, ključni je razlog odluke o povećavanju kazni za kršenje javne higijene, a Novi Sad se po tom pitanju, prema njegovim rečima, mora dovesti u red.

“Pa nemojte da bacate smeće tamo gde to nije predviđeno. Ne možete da stavljate stari kauč ispred kontejnera, to se nosi na deponiju, morate to da radite, a ne može ovaj što prazni kontejner da prazni džakove, nije to kamion za nameštaj. Ali ova odluka neće biti efikasna ako inspekcija ne bude radila svoj posao, a mi očekujemo da bude mnogo efikasnija nego do sada i da se ne plaši da radi svoj posao”, kazao je gradonačelnik.

Društvena obaveza svakog stanovnika Novog Sada, istakao je gradonačelnik, jeste da ukloni sav otpad koji ostane iza njega, a kako bi naš grad postao čistiji, potrebno je ne samo angažovanje komunalnih radnika, već svih onih koji u njemu žive i koji treba da preuzmu odgovornost za održavanje komunalnog reda.