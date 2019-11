Osnovci uče o pravilima u saobraćaju

Projektom “Edukacija učenika u oblasti bezbednosti saobraćaja” obuhvaćeni su svi učenici osnovnih škola na teritoriji Novog Sada od prvog do četvrtog razreda, a akcija se sprovodi tokom prvog polugodišta.

Prvi i drugi razredi predavanja slušaju u školama, dok učenike trećeg i četvrtog razreda dovoze na Sajam gde prisustvuju stručnim edukacijama o pravilima u saobraćaju.

“Mi imamo sve komplikovaniji saobraćaj u našim gradovima i on će biti i dalje sve komplikovaniji. Samo da pomenem, evo sad imamo i priču vezano sa ovim električnim trotinetima. To je jedan potpuno novi vid saobraćaja koji treba rešiti, a koji ozbiljno utiče na sam režim ovog dosadašnjeg”, rekao je Aleksandar Kravić, član Gradskog veća za saobraćaj.

Kravić je dodao da je u planu i organizovanje takmičenja za škole u poznavanju saobraćajne kulture, uz nagrađivanje najboljih među njima.

“Razmišljamo o tome i mislim da ćemo vrlo brzo doći do rešenja da nastavimo i za više razrede, znači od petog do osmog razreda da nastavimo obuku, jer ovo je neka osnovna obuka prilagođena deci od prvog do četvrtog razreda kojih ima negde oko 15 do 16 hiljada. Zavisi od generacija u opštini Novi Sad da tako kažem sa prigradski naseljima”, naveo je on.

Projekat edukacije učenika o bezbednosti u saobraćaju vrši se teorijski u vidu predavanja i praktično na poligonima, kako za prve i druge razrede po školama, tako i za treće i četvrte na Sajmu.

“Tu vršimo edukaciju koja se, kao što sam već rekla utoliko razlikuje u tome što se njima trudimo preneti i neka dodatna znanja o tome kako da bezbedno učestvuju u saobraćaju kao biciklisti, a dobijaju i dve vrste edukativnih flajera”, kazala je Marina Tucaković iz CUBS-a.

Prema rečima organizatora, konstatna edukacija je neophodna, pogotovo imajući u vidu činjenicu da deca dobro savladaju teorijski deo, dok se u praksi dobiju nešto slabiji rezultati. Zato su, kako kažu, simulacije različitih situacija na putu neophodne tokom sprovođenja ovakvih akcija.