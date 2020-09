Orlovi krstaši dobili potomke

Od ove godine su zaposleni, članovi i volonteri Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije čitavu gnezdilišnu sezonu motrili na tri gnezdeća para orlova krstaša u Banatu, kako bi ptica sa nacionalnog grba ostvarila potomstvo.

Orao krstaš u Srbiji ima status kritično ugrožene vrste i svaka nova jedinka izuzetno je značajna za njihov opstanak.

Mere aktivne zaštite, poput četvoromesečnog čuvanja gnezda, koje se sprovode od 2017. godine sa ciljem da se populacija krstaša sačuva i uveća, za sada daju odlične rezultate jer su tri para u Banatu bogatija za tri mlada orla.

Ključne aktivnosti u periodu kada se orlovi krstaši ne gnezde biće postavljanje novih platformi pogodnih za gnežđenje, održavanje staništa i sprečavanje trovanja, kažu u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije i napominju da svi mogu da pomognu u zaštiti orlova krstaša savesnom primenom pesticida u poljoprivredi, prijavljivanjem slučajeva trovanja životinja, obnavljanjem i sprečavanjem uništavanja staništa.

Orao krstaš je naročito bitan za Srbiju, jer je on ptica koja se nalazi na nacionalnom grbu naše države. Dužina tela orla krstaša, od vrha kljuna do vrha repa je oko 80 cm, raspon krila mu je je 180-215 cm, a dotiže težinu od 2,5 do 4,5 kg.

Kao i kod drugih ptica grabljivica ženke su krupnije i masivnije od mužjaka, a krstaši postaju polno zreli tek sa 5 godina starosti.

Osnovna hrana krstaša su mali sisari poput tekunice i ptica srednje veličine. U prirodi mogu da dožive starost od oko 30 godina.

Projekat „Zaštita orla krstaša u Panonskom regionu putem smanjivanja mortaliteta koji uzrokuju ljudi – PannonEagle LIFE“ sprovodi 11 partnera iz pet zemalja koje se nalaze u Panonskoj niziji, Mađarskoj, Austriji, Češkoj, Slovačkoj i Srbiji.

Osnovni zadatak je sprečavanje trovanja ptica grabljivica, naročito orla krstaša. Vrednost projekta je 3,6 miliona evra, a u najvećem delu finansiran je sa 2,7 miliona evra od strane Evropske komisije.

Partner projekta u Srbiji je Pokrajinski zavod za zaštitu prirode.