Olakšana provera Kovid sertifikata

Komunalna inspekcija i komunalna milicija Gradske uprave za inspekcijske poslove dobile su 150 android telefona za čiju nabavku je sredstva izdvojio Grad Novi Sad. Mobilni android telefoni, koji prepoznaju grafičku oznaku – QR kod, potrebni su ovim službama kako bi mogli da vrše kontrolu pridržavanja mere uvođenja Kovid sertifikata koju je, u cilju suzbijanja kovid epidemije, donela Vlada Srbije. Kontrola Kovid sertifikata počela je u subotu 23. oktobra od 22 časa, a njena puna primena i novčano kažnjavanje od ponedeljka.

“Odlukom Vlade Republike Srbije sve lokalne samouprave treba da obezbede svoje organe za kontrolu mere uvođenja Kovid sertifikata i Grad Novi Sad je odgovorio na taj zahtev izdvojivši sredstva za kupovinu opreme za Gradsku upravu za inspekcijske poslove. Želimo pre svega da apelujemo na svest pojedinaca da se pridržavaju mera jer nam nije cilj da kažnjavamo građane, a kazne su izuzetno visoke, nego da sprečimo širenje zaraznog virusa”, rekao je Zdravko Jelušić, član Gradskog veća za komunalne poslove.

Ovo je samo jedan od koraka ulaganja Grada u inspekcijske službe jer ćemo do kraja ove godine na ulicama Novog Sada imati još 33 komunalna milicajca koji su prošli obuke i time ćemo svakako pojačati rad te službe. Takođe, izdvojena su značajna sredstva za nabavku deset vozila za potrebe komunalne inspekcije i milicije koja će im tokom novembra biti na raspolaganju”, rekao je Zdravko Jelušić, član Gradskog veća za komunalne poslove.

Tehnička opremljenost doprineće kvalitetnijem radu Gradske uprave za inspekcijske poslove, rekao je načelnik ove uprave, s obzirom da im je trenutno u fokusu kontrola posedovanja Kovid sertifikata prilikom boravka u zatvorenim prostorima nakon 22 časa.

“U ponedeljak i utorak uveče smo izvršili više od 100 kontrola ugostiteljskih objekata. S obzirom na to da su ponedeljak i utorak radni dani, ugostiteljski objekti nisu bili toliko posećeni, a i dobar deo tih objekata je sebi ograničio rad do 22 časa. Oni ugostiteljski objekti koji su radili nešto duže ispoštovali su predviđene mere, a to smo utvrdili prilikom detaljne provere posedovanja Kovid sertifikata kako zaposlenih, tako i posetilaca”, kazao je Miroslav Laketić, načelnik GU za inspekcijske poslove.

Laketić je dodao da su u poslednjem periodu posebnu pažnju posvetili kontroli tržnih centara, trgovinskih objekata i javnog gradskog prevoza, gde su u više od 35 slučajeva sankcionisali putnike koji nisu nosili zaštitnu masku, što je predviđeno Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.