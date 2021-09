Održana 12. NS razmena knjiga

Razmena knjiga pod vedrim nebom okupila je proteklog vikenda bibliofile u Podgrađu Petrovaradina, na parkingu kod Vojne bolnice.

Ideja Razmene jeste da knjige koje nekome nisu potrebne u toku događaja pronađu svog pravog čitaoca. One kojima to ne pođe za rukom, vraćaju se u hraniteljsku biblioteku do narednog događaja, ili bivaju donirane raznim humanitarnim inicijativama.

Događaj organizuje portal za književnost Prerazmišljavanje od 2017. godine kvartalno, u skladu sa svakim od četiri godišnja doba, tako da svaka od njih ima različitu tematiku.

Knjige koje su doneli učesnici su menjali za prerazmišljone koje su mogli potrošiti na knjige koje su drugi već doneli.

U zamenu za jednu knjigu iz svoje biblioteke, moguće je dobijti najmanje jednu knjigu iz biblioteke Prerazmišljavanja, prateći utvrđeni sistem bodovanja koji je bio istaknut na prijemnom pultu.

Sve donirane knjige i one prikupljene na razmeni biće poklonjene dalje.

Deo ove biblioteke će usrećiti aktivne čitaoce Prerazmišljavanja širom našeg jezičkog područja, dok će najveći deo biti uključen u narednu veliku razmenu,koja će biti održana u kulturnoj stanici Eđšeg.

Učešće na razmenama je besplatno, a svi posetioci mogli su se poslužiti bedževima, cegerima, nalepnicama i obeleživačima dizajniranim specijalno za ovu Razmenu.

Ova 12. po redu Razmena knjiga pod vedrim nebom, održana je u okviru festivala Podgrađe Booktown, kao deo Nedelje književnosti Kaleidoskopa kulture u Novom Sadu