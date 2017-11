Održan štrajk upozorenja radnika JKP

Oko 10.000 radnika obustavilo je rad u prvom radnom satu u svim javno-komunalnim preduzećima u Vojvodini, navode u pokrajinskom Sindikatu zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti.

Ovaj štrajk upozorenja, kako kažu, izazvan je nezadovoljstvom materijalnim položajem zaposlenih u tim preduzećima.

“Već tri godine plate su umanjene za 10% i zamrznute na tom nivou. Novac koji nisu dobijali radnici ta preduzeća su uplaćivala u budžet Republike Srbije. Vlada je saopštila da je budžet konsolidovan, dozvolila je povećanje plata direktnim korisnicima budžeta, međutim, negde su propušteni i zaboravljeni komunalci”, rekao je Milorad Kotur,iz Sindikata zaposlenih u komunalno-stambenoj delatnosti Vojvodine.

Nakon nekoliko bezuspešnih pokušaja da se ovaj propust ispravi, naveo je Kotur, odlučili su se da na ovaj legitiman način, kako je rekao, zatraže od Vlade Srbije da omogući i zaposlenima u komunalnim preduzećima da ostvaruju zarade u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom u radu. Kotur je sklon mišljenju i da su se javno-komunalna preduzeća našla u ovom položaju greškom ili nečijim propustom.

“Komunalci uopšte nisu trebali da se nađu u tom zakonu. Naime, reč je o ograničavanju zarada ljudima kojima se plate isplaćuju iz budžeta. Komunalnim preduzećima plate se isplaćuju iz prihoda preduzeća i zaista nemaju direktnih dodira sa budžetom Republike uopšte, a retko gde i lokalnih samouprava, jer one samo plaćaju fakture preduzećima po sopstvenoj narudžbi za izvršene usluge. Dakle, nismo mi korisnici budžeta i nama se desilo to da tih 10% koje radnici ne primaju u toku meseca, preduzeća uplaćuju u budžet Republike Srbije”, navodi Kotur.

Na taj način je, prema njegovoj okvirnoj proceni za tri godine koliko se ove mere Vlade sprovode, u republički budžet uplaćeno oko 80 miliona evra od plata komunalaca. U Novom Sadu, prema njegovim rečima, zarade ogromne većine zaposlenih u javno-komunalnim preduzećima daleko su ispod prosečnih, što je i glavni razlog, kako je naveo, zbog kojeg iz njih odlaze radnici od struke.

“U suštini, jedini spas je, i mi smo u tom pravcu i uputili zahtev, da nas izuzmu javno-komunalna iz zakona i time ćemo stvoriti uslove. Jer novci su već tu, samo neće ići u budžet Srbije već u fond za plate. Time ćemo se malo oporaviti, jer ta mera je doprinela tome da mi sad, osim loše socijalne situacije u javnim komunalnim preduzećima, imamo pojavu velikog odlaska stručne radne snage”, rekao je on.

Do 20. januara u većini ovih preduzeća biće usvojeni programi poslovanja za narednu godinu, podsetio je Kotur i zaključio da bi njihov problem do tada morao biti rešen. Stoga će, ukoliko nadležni do kraja godine ne reaguju nakon ovog štrajka upozorenja, radnici, kako je rekao, biti prinuđeni na oštrije mere.