Održan BOSIFEST 2019.

Na desetom Međunarodnom filmskom festivalu osoba sa invaliditetom BOSIFEST 2019. održanom u Jugoslovenskoj kinoteci, publika je bila u prilici da vidi dokumentarne filmove koji se bave životom osoba sa invaliditetom ili su njihovi autori osobe sa invaliditetom.

Selektor festivala održanog pod sloganom „Portret emocija“ bio je reditelj Igor Toholj, a članovi žirija reditelji Vuk Ršumović i Biljana Tutorov i glumica Nataša Ninković.

“Iako su i neki drugi mogli dobiti nagrade, lako smo se složili nas troje članova žirija da nagradimo ove filmove koji osim toga što su informativni, što nas uvode u svet porodica i protagonista koji se suočavaju sa teškoćama svi ovi filmovi imaju i umetnički kvalitet i zapravo su punopravni filmovi i u kinomatografskom i u slislu filmskog jezika. Bez obzira da li su kratki ili dugi nismo pravili razliku”, rekla je Tutorov.

Žiriranje je, kako je lazala, bilo vrlo emotivno. U takmičarskom delu viđeno je 9 i u revijalnom 7 filmova iz naše zemlje i sveta koji prikazuju životne priče osoba sa različitim hendikepom, a imaju za cilj da razbijaju predrasude i stereotipe o njima.

”Mojsije je kratki film o osobi sa invaliditetom koja boluje od cerebralne paralize. Proveli smo dan sa tom osobom, prijateljima. On je iskazao svoje emocije našim prijateljima. To je uobičajena situacija o pitanju invaliditeta u društvu. Dopada mi se festival. Nisam čula za njega ranije. Smatram da su događaji poput ovoga neophodni i volela bih da festival što duže opstane”, navela je Laura de Miguel, rediteljka filma Moises.

“Srbija ima više od 7 miliona stanovnika, od toga bar 160.000 ima neki vid intelektualnih teškoća. Nema zvaničnog registra, nema jasnih računica, a nema ni strategije zbrinjavanja za ovako veliki broj ljudi.” Ove rečenice predstavljaju početak filama Pravo na život Vice produkcije kome je pripalo specijalno priznanje ovogodišnjeg Bosifesta.

“Sam proces rada na ovom filmu i jeste bio, zapravo se svodio na to da mi probamo da ispričamo ovu priču sa više strana. Prvo da vidimo ko su ljudi koji uopšte dođu u poziciju da ne mogu da žive sami. Da li su to ljudi koji imaju roditelje ili koji nemaju? Ono što je paradoks i što smo mi takođe prikazali u ovom filmu to je da imali nemali roditelje u jednom trenutku ti roditelji ne mogu više o njima da brinu. Ko je onda taj ko treba da brine o njima”, kazala je Olivera Milenković, autorka filma Pravo na život.

Prema njenim rečima, država nema dovoljno kapaciteta da brine o takvim osobama, pa je neophodno osvetliti ovu temu ne bi li se i institucije u mnogo većoj meri zainteresovale za probleme ljudi sa invaliditetom.

“Mislim da su se mnogi pitali šta to znači, šta će takvi filmovi. Da li uopšte ima takvih? Ko se bavi tom tematikom? Da li će se naći filmovi koji stvarno govore, ne pne koji su priče, pa sad igrani filmovi ovako, već stvarno filmovi koji imaju ovu priču gde su lične priče, više dokumentarni sa jednom porukom koja je strašno važna i jaka da se kaže nešto više”, istakla je Ljubica Beljanski Ristić, dramska pedagoškinja.

“Meni je velika čast da prisustvujemo ovde zatvaranju festivala i ja sam predstavnik Instituta za umetničku igru, prve i jedine visokoškolske ustanove u Srbiji koja se bavi plesom, igrom umetničkom, savremenim plesom i klasičnim baletom. Studenti naše druge godine su učestvovali u pravljenju koreografija i samim tim smo mi kao Institut podržali BOSIFEST kao festival i zapravo osobe sa invaliditetom”, rekla je Jelena Ilić sa Instituta za umetničku igru.

Prvi BOSIFEST održan je 2010. godine, kada je prikazano 55 filmova iz 18 zemalja. Sam festival promoviše grad Beograd i Srbiju kroz bogatstvo različitosti i predano radi na ohrabrivanju naše kulturne i profesionalne javnosti da se upozna sa dometima umetnika sa invaliditetom iz celog sveta, kao i na stvaranju uslova za razmenu mišljenja i iskustava filmskih umetnika.

