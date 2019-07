Odmor uz knjigu na Štrandu

Posetiocima novosadske gradske plaže i ove godine je na raspolaganju Biblioteka na Štrandu.

U novom objektu, tu su slikovnice za najmlađe, ali i romani, enciklopedije i lektire za đake kojima je lakše da ih čitaju na plaži nego tokom školske godine, ističu u biblioteci.

“Mi otvaramo uglavnom prvog jula i radimo dva meseca, znači ta udarna dva meseca, u julu i avgustu će raditi biblioteka na Štrandu, kao i svih ovih proteklih godina. Radno vreme biblioteke je od 10 časova ujutru do 20 časova uveče i ono što je jako bitno da je sve potpuno besplatno. Znači sve usluge koje pruža gradska biblioteka su besplatne”, navela je bibliotekarka Slavica Mikić.

Ljudi koji posećuju ovu biblioteku ne moraju da budu njeni članovi. Možda će im, kaže Mikić, upravo to biti motiv da de se kasnije upišu u neki od ogranaka Gradske biblioteke.

“Što se tiče čitanja dnevne štampe, tu je uvek otimanje za novinu više. Ja imam već godinama ovde stalne moje čitače štampe. Tako da, ovaj, to je uvek popunjeno. I u toku dana bude i do sto čitača kada je lepo vreme. Da, da, verovali ili ne. A knjige, ovaj su prilagođene uslovima gde se nalazimo. Znači to je uglavnom štivo koje se brzo i lako čita, koje ne opterećuje, koje opušta, koje i razveseli. Znači, trudimo se da pokrijemo većinu ukusa čitalačke publike”, rekla je Mikić.

Do kraja leta su u planu i prigodni programi poput predavanja i radionica za decu. Poziv je uvek otvoren, radi se svakim radnim danom, ali i vikendom.

Pa i kada je vreme oblačno, kaže Mikić, možete da dođete i provedete deo dana na Štrandu uz Dunav i knjigu.