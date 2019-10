Odbornici o rebalansu budžeta

Među glavnim temama o kojima su raspravljali odbornici na 55. po redu sednici Skupštine grada Novog Sada bila je preraspodela viška u gradskoj kasi, kao i odluke vezane za dalji razvoj grada.

“Rebalans nije nešto dramatično bitan u smislu promene suštine budžeta, ali jeste dobar pokazatelj razvoja grada. Povećava se budžet grada za 591 milion dinara. Probili smo cifru od 30 milijardi. Znači tu magičnu cifru, da vas podsetim pre osam godina je budžet je jedva dostizao do 15 milijardi, a danas je duplo veći budžet. I to su dobre tendencije. Ono što jeste najvažnije u okviru rebalansa to jeste činjenica da dolazi do povećanja plate zaposlenima u javnom sektoru. 8 posto administraciji, 9 posto ljudima u socijali i u predškolskoj ustanovi, vaspitačicama, svim zaposlenima u predškolskoj ustanovi i 10 posto zaposlenima u ustanovama kulture”, rekao je Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.

Ova uvećanja, kako je naveo, korigovana su u skladu sa odlukama Republičkog budžeta.

“Rekao bih da je dobra vest za Novosađane činjenica da ćemo izdvojiti 250 miliona dinara dodatnih za putnu privredu. Znači novih 250 miliona dinara za asfaltiranje ulica, za pešački deo, održavanje pešačkih staza, biciklističkih staza, saobraćajne signalizacije, krpljenje udarnih rupa. Sve ono što radi JKP Put i verujem da će ovo biti rekordan budžet puta u ovoj godini u odnosu na prethodnih desetak godina svakako”, kazao je Vučević.

Rebalansom su, kazao je Vučević, opredeljena sredstva i za projektovanje tri nova obdaništa. JKP Čistoća dobilo je subvencije u iznosu od 40 miliona dinara za nove podzemne kontejnere, biće dodeljena sredstava i Lisju za uređenje grobalja u prigradskim naseljima.

Radikali, međutim, smatraju da je budžetski suficit, kako kažu, odraz nesposobnosti vladajuće koalicije da utroši sredstva na planirani način.

“Sva je prilika imajući u vidu katastrofalno izvršenje rashodne strane posle polugodišnjeg izveštaja i imajući u vidu ovih 30 milijardi sa druge strane da ćemo i u ovoj godini imati ogromna neumerena, neutrošena sredstva koja će se meriti milijardama. A procena nas srpskih radikala je da suficit na kraju ove godine neće biti ispod 6, a možda i svih 7 milijardi dinara”, naveo je Đurađ Jakšić, šef Odborničke grupe SRS.

Predlog SRS je da, ako suficit i dalje bude veliki, treba da budu umanjene cene komunalnih usluga, kao i gradskih administrativnih i komunalnih taksi.

Jakšić je ponovio i njihov stav o tome da treba više ulagati u prigradska naselja i podsetio da konačno treba rešiti i problem sahranjivanja na sremskoj strani.