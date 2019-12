Odbornici Novog Sada o budžetu za 2020.

Budžet Novog Sada u narednoj godini planiran je u iznosu od oko 29 milijardi i130 miliona dinara od čega su 4 milijarde neutrošenih sredstava iz tekuće godine te će mnogi projekati biti odloženi za 2021. godinu.

Vladajuća koalicija u gradskom parlamentu pozitivno je ocenila ovaj predlog.

“Sa zadovoljstvom mogu da kažem da je budžet, govorim o budžetu koji je izvorni, znači ne ono što se prenosi, za 5,2 procenata veći nego 2019. početni budžet i iznosi 25.190.000.000 dinara. Kada se na to donesu, odnosno dodaju neutrošena sredstva iz ove godine, odnosno ono što je ugovoreno ove godine, a biće realizovano u toku 2020, dolazimo do budžeta, odnosno do ukupnog iznosa od 29.130.000.000 dinara”, rekao je Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.

On je istakao da kapitalna struktura budžeta (kapitalne investicije, transferi i investicije) iznosi 34,2 posto od ukupnog budžeta i dodao da je značajno povećano izdvajanje u oblasti socijalne zaštite, za više od 7 posto.

“Obrazovanje je zadržalo učešće od preko 20 posto. Ekonomski poslovi gde spadaju najveći broj investicija ubedljivo je najzastupljeniji. Posebno sam ponosan na odluku koja formalno pravno ne smatra se za kapitalnu investiciju, a suštinski, životno je najkapitalnija, a to jeste veće ulaganje u obrazovanje, pre svega u predškolski sistem. Grad Novi Sad, kao što vam je poznato, doneo je odluku, odnosno u ovom budžetu je predviđeno da preuzme finansiranje u stopostotnom iznosu za svu decu koja su upisana u predškolsku ustanovu Radosno detinjstvo. To je negde oko 16.500 dece”, kazao je Vučević.

Vučević je objasnio da je povećan i ukupan iznos za subvencije u privatnim vrtićima na 300.000.000 dinara, pa će grad subvencionisati boravak tri hiljade mališana u privatnim vrtićima, a u planu je novo obdanište na Adicama, te projekti za obdaništa na Sajlovu i Veterniku, kao i nastavak izgradnje obdaništa na Klisi.

Opozicija je, međutim, imala zamerke na ovaj predlog gradskog budžeta.

“Srpska radikalna stranka će glasati protiv budžeta za 2020. godinu. Budžet za narednu godinu nosi nekoliko specifičnosti u sebi. Prvo, ovo je u pitanju najveći po obimu izvorni oblik budžeta koji je planiran za narednu godinu. Nikada Novi Sad nije planirao u toku jedne godine u izvornom budžetu preko 29 milijardi dinara. Druga specifičnost je ta što ćemo za dve, tri meseca imati izbore na svim nivoima, a vama je poznato da u izbornoj godini gotovo pola godine, jedno 4, 5 meseci je izgubljeno za bilo kakav konkretan posao iz razloga što je pažnja i energija svih na političkoj sceni usmerena na izborni postizborni proces”, izjavio je Đurađ Jakšić, šef Odborničke grupe SRS.

“Ništa novo ne mogu da kažem u odnosu na prethodnih osam puta kada smo komnetarisali budžete, ali ovaj put stvarno može da se kaže da je budžet praktično prepisan od prošlogodišnjeg. To što je prepisan budžet iz 2019. godine pokazuje da u 2019. gotovo ništa nije urađeno. Još jedan podatak potvrđuje to da ova gradska vlast ne zna ništa da uradi niti želi da unapredi život u ovom gradu, a to je nivo prenesenih sredstava iz ove godine u 2020”, rekao je Veljko Krstonošić ispred Demokratske stranke, koja inače bojkotuje zasedanja gradskog parlamenta.

Osim budžeta za 2020. godinu, na dnevnom redu sednice našao se, između ostalog, niz odluka o poslovanju javno komunalnih preduzeća, Program uređivanja građevinskog zemljišta za 2020, održavanje objekata putne privrede, Program rada i finansijski plan gradske Agencije za energetiku za 2020. godinu, programi rada brojnih gradskih ustanova, kao i predlog o besplatnom boravku dece u vrtićima Radosnog detinjstva.