Odbornici i o poslovanju JKP Stan

Odbornici Novog Sada usvojili su izmene programa rada JKP Stan. Osvrnuvši se na poslovanje ovog preduzeća, gradonačelnik Miloš Vučević je naveo da je ono, zahvaljujući sprovođenju mera konsolidacije, znatno poboljšano u odnosu na raniji period.

“Evo, nepunih je godinu dana od kada smo bili izloženi kanonadi napada za neuspelo privatno partnerstvo za JKP “Stan”. Pravila se drama, pravila se priča o tome kako smo neuspešni ili već šta se sve dešavalo. Mi smo rekli “da”, mi smo se borili i pokušali da nađemo partnera, gledali da i na taj način rasteretimo budžet grada, odnosno omogućimo funkcionisanje tom preduzeću. Nije privatni partner ispunio svoje obaveze i mi smo se odlučili za jedan tvrđi, teži put konsolidacije. I mogao bih reći da, nakon, evo deset, jedanaest meseci je ostavreno nešto što je zaista impozantno”, naveo je Vučević.

Ovo preduzeće, kako je rekao, koje je bilo u blokadi preko hiljadu dana, deblokirano je prošle nedelje. “Stan” nije više u stečajnom postupku, a dug je smanjen.

“Mi smo dug sa milijardu dinara, koliko smo zatekli 2012, bio je milijardu dinara dug sa kamatama, sa svim stvarima, sa obavezama kratkoročnim, srednjoročnim, a najčešće su to bile kratkoročne obaveze. Danas, taj dug je spušten na 270 miliona dinara za kredit i još 30 miliona dinara za pozajmice, znači 300 miliona dinara. Ali je potpuno promenjena struktura duga, dinamika duga, promenjeni su termini otplate, odnosno vremenski inetrvali”, naveo je Vučević.

I ova 52. sednica Skupštine grada održana je bez predstavnika dela opozicije koji bojkotuju njen rad. Oni su, međutim, izrazili svoje mišljenje o poslovanju stana i naporima stranke na vlasti da sanira stanje u tom preduzeću.

“Podsetio bih vas samo na ono šta smo mi govorili kao najveća opoziciona stranka, i još, u prethodnom mandatu, da vode računa o “Stanu”, da je “Stan” u lošem stanju i da je to nešto što se dešava već godinama. Da smatramo da ne treba ići u pošto-poto privatizaciju, već razmišljati o tome da se jedna takva firma revitalizuje kolikogod je to moguće, a svi znamo koliko je važna za funkcionisanje, odnosno za potrebe građana Novog Sada. I sada dolazimo u situaciju gde je ova gradska vlast po svaku cenu to htela da proda, a onda i taj jedan jedini ponuđač koji je želeo da uđe u razgovor o privatizaciji “Stana” je pobegao glavom bez obzira kada je imo kontakte sa gradskim ocima i ljudima koji vode grad””, kazao je Veljko Krstonošić, šef Odborničke grupe DS.

Na dnevnom redu sednice Skupštine grada pred odbornicima su, između ostalog, i izmene regulacionih planova delova Adica, Veternika, Bukovca, Futoga i Novog sada, kao i Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Novosadska toplana” za 2018. godinu sa finansijskim izveštajem.