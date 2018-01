Odbojkaši Vojvodine sutra u Kragujevcu

Do kraja januara odbojkašima Vojvodine predstoji šest utakmica, a prva je sutra protiv ekipe Radničkog.

Trener naših odbojkaša Nedžad Osmankač rekao je da će odbojkaši Vojvodine na predstojećoj utakmici dati svoj maksimum.

Prema rečima igrača Miloša Vemića, crveno-bele čeka teška utakmica.

“Nama predstoji težak period do kraja januara, prvi izazov je u Kragujevcu i treba mu prići maksimalno ozbiljno. Treće mesto na tabeli dovoljno govori o kvalitetu našeg rivala. Možda su Kragujevčani slabije ušli u ligu, ali su vremenom dizali formu i sada su daleko opasniji. Verujem da će njihovi rezultati uticati na to da možda već u ovom duelu tribine u hali „Jezero“ budu popunjenije. Za nas je ta utakmica uvod ono ono što nam sledi, a to je veliki meč protiv Rešovije, no mislim da taj susret sa Poljacima treba za sada ostaviti po strani i prvo u Kragujevcu odigrati ozbiljno i odgovorno”, naveo je Vemić.