Od ponedeljka radovi “Puta” u Adicama

Građevinske ekipe JKP „PUT“ u ponedeljak, 1. novembra, počinju radove na popravci kolovoza u Ulici Gorana Kovačića na Adicama, u delu od Bulevara patrijarha Pavla do raskrsnice sa ulicama Ćirila i Metodija i Branka Ćopića. Zbog ovih radova biće postavljena radna signalizacija u skladu sa izmenom režima saobraćaja koja će biti na snazi tokom sledeće nedelje.

Danas su počeli radovi u Primorskoj ulici na Klisi, u delu od kružnog toka na Sentandrejskom putu do Ulice Ljubomira Nenadovića. Planirano je da ovi radovi traju do 11. novembra do kada će ulica biti zatvorena za saobraćaj, saopšteno je iz Puta iz kojeg apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu strpljivi, poštuju postavljenu radnu signalizaciju i ukoliko je moguće biraju alternativne puteve.