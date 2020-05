Od ponedeljka preostale uplate po 100 evra

VIDEO K9: Od ponedeljka, 25. maja, počinje uplata 100 evra svim građanima koji su se prijavili za ovaj vid državne pomoći. Do sada je ova pomoć isplaćena penzionerima i korisnicima socijalne pomoći.

Za jednokratnu novčanu pomoć od 100 evra prijavilo se više od 3,8 miliona građana Srbije, kojima od ponedeljka kreće uplata na račune. Do sada je ova pomoć isplaćena penzionerima i korisnicima socijalne pomoći.

Ministar finansija Srbije Siniša Mali ranije je izjavio će država dnevno isplaćivati po pola miliona građana, te da će do 1. ili 2. juna biti završene sve isplate za one koji su se prijavili. Poslednji rok za prijavu je 5. jun, a onima koji se budu prijavili poslednjeg dana novac će biti isplaćen na račune banaka do 7. juna.

Prijavljivanje i onlajn i telefonom je jednostavno i traje manje od minuta, a građani prilikom prijave na e-adresi https://idp.trezor.gov.rs ostavljaju svoj jedinstveni matični broj (JMBG), broj lične karte i banku u kojoj imaju otvoren račun, na koji će im biti uplaćeno 100 evra.

Ukoliko nemaju tekući račun, potrebno je da se pri podnošenju prijave izjasne u kojoj banci žele da im se otvori jednokratni namenski račun, ili da tu banku odabere sa ponuđenog spiska prilikom onlajn prijave, nakon čega će račun automatski biti otvoren, bez ikakvih troškova. Nakon podizanja novca, namenski račun će biti ugašen. Za prijavljivanje telefonom potrebno je pozvati na broj 0800 101 100 Uprave za trezor Ministarstva finansija.