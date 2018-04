Od maja naplata parkinga u ulicama oko Socijalnog

Prema saopštenju “Parking servisa”, u organizovani sistem naplate parkiranja od maja meseca ulaze ulice:

Vuka Karadžića (od Ulice vojvode Bojovića do Kisačke ulice),

Arhimandrita Jovana Rajića,

Lukijana Mušickog (od Kisačke ulice do Ulice vojvode Bojovića),

Đorđa Markovića Kodera,

Vojvode Šupljikca,

Đurđa Brankovića,

Kraljevića Marka (od Ulice vojvode Bojovića do Bulevara kralja Petra I),

Kisačka (od Temerinske ulice do Bulevara kralja Petra I).

Ova parkirališta biće u režimu plave zone, bez vremenskog ograničenja. Od 14. maja izdavaće se Nalozi za plaćanje posebne parking karte.

Građani koji imaju prebivalište u navedenim ulicama i poseduju vozilo, imaju pravo na povlašćenu stanarsku kartu, po ceni od 130 dinara na mesečnom nivou.

Stanarske karte se izdaju na blagajni “Parking servisa” u Ulici Filipa Višnjića 47, svakog radnog dana i subotom od 8 do 20 časova. Za regulisanje stanarske karte potrebno je, pored originala na uvid, dostaviti i fotokopije lične karte i saobraćajne dozvole.