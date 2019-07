Prema novom cenovniku, putarina na deonici od Novog Sada do Beograda sada iznosi 240 dinara, od Beograda do Subotice 630 dinara.

Ukoliko putujete do Aleksinca na naplatnoj rampi ćete platiti 820 dinara, do Ćuprije 570 dinara, a do Niša 900 dinara.

Putarina za automobile od Niša do Preševa je 600 dinara, dok će od Niša do Dimitrovgrada vozači putarinu plaćati 210 dinara.

Putarina je u Srbiji prethodno poskupela 7. januara 2017. godine za 10 odsto.