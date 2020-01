Očuvanje tradicije i identiteta grada jedan je od važnih ciljeva Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, kažu u toj ustanovi, što nije nimalo jednostavan zadatak posebno imajući u vidu da će Novi Sad 2021. biti Evropska prestonica kulture.

“Ta priča, ta ideja, ta suština Evropskih prestonica kulture nije da samo grad sa svojim centrom, elitizmom, koncentrisanim ustanovama kulture, galerijama, pozorištima odražava evropsku prestonicu kulture. Ne, nego treba svakog građanina, svaki kvart uključiti u taj projekat Evropske prestonice kulture i iznaći njegove, prepoznati njegove potencijale, pretvoriti to u resurs i svakog čoveka, svako dete, svaku školu, svaki vrtić, svaku kuću u tom predgrađu, pronaći njegovu ulogu”, rekao je mr Siniša Jokić, direktor Zavod.

Svako od nas ima neku ulogu u kulturno-istorijskom identitetu grada, smatra Jokić.

“Zašto je neki grad Evropska prestonica kulture? Pa zato što on nosi svoj identitet koji je inkorporiran u evropski. I u tom identitetu jednog grada kao što je u identitetu Novog Sada prepoznaje se Evropa. Znači mi imamo evropske principe i standarde u Novom Sadu. A s druge strane Evropa prepoznaje i neke specifičnosti Novog Sada po čemu je Novi Sad samo Novi Sad”, kazao je Jokić.

Zgrade poput Vladičanskog dvora, Banovine, zatim Petrovaradinska tvrđava, Podbara, Almaški kraj i tako dalje, daju pečat kulturnom i istorijskom identitetu, ali i kontinuitetu grada, kazao je on.

“To su specifičnosti Novog Sada koje treba sačuvati i plasirati u budučnost kao turistički potencijal i identitet. Naravno da se tu paralelno prate istorijski događaji. Šta to čini Novi Sad, šta se sve dešavalo u Novom Sadu? To je njegova istorija. A da ne pričam o istorijskim ličnostima. Koje su ličnosti živele u Novom Sadu? Znači svaki grad ima svoje istorijske ličnosti koje su od svetske, evropske, nacionalne, regionalne, gradske važnosti”, istakao je on.

Jokić je podsetio da je Albert Ajnštajn je oženio Milevu Marić iz Novog Sada i da su im deca krštena u Nikolajevskoj crkvi, a zatim su tu Zaharije Orfelin, Mika Antić i ostali velikani našeg grada. Grad se širi i modernizuje, ali nasleđe treba štititi od zaborava, zaključio je direktor Zavoda za zaštitu spomenika kulture.