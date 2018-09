Očuvanje ozonskog omotača

Ozonski omotač je deo stratosfere koji žive organizme na našoj planeti štiti od jakog UV zračenja.

Mnoštvo je razloga zbog kojeg dolazi do njegovog oštećenja, kažu stručnjaci, a ljudsko delovanje je samo jedan od njih.

“Postoje prvo sudari nebeskih tela u vasioni, zatim postoji i ona Milankovićeva teorija o promeni kretanja Zemlje oko Sunca zbog koje dolazi do promene klime, samo što to, da li se to dalje primenjuje ili ne, to je još davnih godina bilo predviđeno da može da se primeni u prostoru i u vremenu i da se na osnovu toga utvrđuje promena klimatskih uslova”, rekla je dr Jelena Kiurski, profesorka ekologije.