Obuka za elektronsko poslovanje

Komapnija DOCLOOP Servis Moj-eRačun održava obuke namenjene predstavnicima kompanija, malih i srednjih preduzeća iz oblasti elektronskog poslovanja.

Usvajanjem Zakona o elektronskom dokumentu krajem 2017. godine elektronski računi su u potpunosti izjednačeni sa papirnim računima.

“Dakle, što se tog dela tiče već je došlo do određenih zakonskih izmena. Krajem 2017.te je ukinut i sam pečat. Nakon toga je došlo do izmene zakona gde je rečeno da je zapravo elektronski račun jednak papirnom računu. Pored toga došlo je do izmene zakona gde u okviru APR-a svi moraju imati barem jednu validnu mejl adresu. A najnovija izmene zakona su Nacrt Zakona o računovodstvu gde se zapravo obavezuje elektronska razmena računa između pravnih lica”, rekao je Nenad Solujić iz te kompanije.

Kako ističu u kompaniji, neophodno je pojasniti šta zapravo elektronski račun predstavlja.

“Elektronski račun jeste dokument koji je izrađen u elektronskom obliku. Dakle, putem računara, koji se elektronskim putem šalje, dodatno verifikuje vremenskim žigom i aplikativnim sertifikatom zbog same sigurnosti dokumenata. Kasnije, sam dokument se takođe putem računara preuzima od strane kupca i krajnje arhivira u elektronskom obliku”, dodao je Solujić.

Privrednici treba na vreme da se pripreme za ove izmene, interesovanje za obuku veliko i do sada su u Srbiji održali više od 40 edukacija, kazao je Solujić. Predavanjima su obuhvaćene sve oblasti privrede i aktuelna su i za javna i za privatna preduzeća.

Naša privreda je u procesu usklađivanja sa standardima izakonima Evropske Unije i taj proces, prema rečima Solujića, zavisi od niza faktora.

“To zavisi od brojnih faktora. Neki od bitnih faktora jesu veličina kompanije i branša samog poslovanja. Pored toga, zavisi da li određena kompanija koristi računovodstveni, knjigovdstveni program ili to ne poseduje u svom poslovanju. Ali neka procena jeste da je potrebno između tri i šest meseci kako bi se kompanija pripremila za ovakvu vrstu razmene dokumenta”, kazao je Solujić.

Sva pravna lica moraju svoje poslovanje da usklade sa procesima digitalizacije kako bi unapredili svoju delatnost i bili konkurentniji na tržištu, zaključuju u DOCLOOP Servis Moj-eRačun kompaniji.