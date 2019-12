Obrazovanje zamajac napretka

Obrazovanje, zapošljavanje i stanovanje prioriteti su na kojima, kako kažu, intenzivno radi Kancelarija za inkluziju Roma u Novom Sadu. Školovanje je, prema rečima direktora ove kancelarije, od izuzetnog značaja za romsku nacionalnu manjinu, jer je to najbolji način da poprave svoj društveni status.

“U sva tri reda smo napravili jedan ozbiljan raskorak, u obrazovanju pogotovo. Ja sam i ove godine stavio tačku da nam je to glavni zadatak, obrazovati mlade Rome i Romkinje. Ono što je jako važno posle toga je adekvatan posao.” izjavio je Miloš Nikolić direktor Kancelarije za inkluziju Roma.

Nikolić smatra da bi tako obrazovani Romi formirali određenu elitnu grupu unutar romske zajednice koja bi služila kao motiv za napredovanje i primer drugima.

“Ovi koji su završili školu za njih mora adekvatno da se nađe posao. Mora da vidi zajednica da napreduje i onda to povlači i nekog drugog. Mi se ne bavimo sa nekim ko ima sad već 60 godina. I on mora da živi, ali onaj omladinac koji se sad školuje je nekako budućnost i on će na kraju krajeva svoju decu da uvuče u taj neki sistem. I to je nekako moj cilj kao direktora Kancelarije za inkluziju Roma, apsolutno tako verujem i znam da vlade republička i pokrajinska i lokalna, jer mi smo svi povezani sada i zajednički radimo na tom problemu.” rekao je Nikolić.

Problemi bi trebalo da, kako je rekao, budu rešavani sistemski, putem institucija i to na svim nivoima od lokalnih samouprava do pokrajinskih i republičkih kancelarija kako bi ubuduće što više Roma steklo osnovno, srednje i fakultetsko obrazovanje.