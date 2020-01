Obnova voznog parka JGSP

JGSP je uz finansijsku pomoć grada nastavlja sa obnovom svog voznog parka. Početkom jeseni prošle godine stiglo je 8 midi autobusa, a u novembru još 13 solo mercedesovih vozila.

“Prošle godine su završeni i tenderi za kupovinu 30 solo mercedesovih autobusa i 20 BMC zglobnih autobusa. Njih očekujemo u prvoj polovini ove godine, tačnije negde do proleća”, rekla je Snežana Janković PR JGSP.

Prema njenim rečima, uz pomoć grada i aranžmana sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj preduzeće će kupiti još 20 solo autobusa, kao i pet zglobnih.

“Sveukupno, to je 101 novo vozilo, što je izuzetno značajno. To je 50 posto operativnog voznog parka gradskog prevoznika. I samim tim javni prevoz u Novom Sadu će biti bolji, komforniji, bezbedniji. Svi novi autobusi su niskopodni, oni su klimatizovani i imaju ugrađene rampe za pomoć prilasku osobama sa invaliditetom”, kazala je Jaković.

Jaković je podsetila i da je pre nekoliko dana privremeno obustavljeno saobraćanje linije 6A od Adica do Veternika.

“Po rešenju Gradske uprave za saobraćaj i puteve, od 14. januara privremeno je ukinuto saobraćanje linije 6A. To je linija koja saobraća od Adica do Osnovne škole Marija Trandafil u Veterniku. Ponavljam, to je samo privremeno obustavljanje te linije i došlo je zbog radova Javno komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija na dovodu vode za Begeč”, istakla je Jaković.

Jaković je dodala da će linija 6A ponovo biti uspostavljena kada se steknu uslovi za odvijanje javnog saobraćaja u tim delovima grada.