Obnova fruškogorskih saobraćajnica

VIDEO K9: Radovi na rehabilitaciji saobraćajnice Beočin–Bešenovo, koja predstavlja najkraći put od Beočina do Sremske Mitrovice, napreduju planiranom dinamikom, izjavio je predsednik Pokrajinske vlade danas tokom obilaska gradilišta na Fruškoj gori.

Projektom rehabilitacije saobraćajnice Beočin–Bešenovo na Fruškoj gori predviđeno je izvođenje radova na dve deonice puta, postavljanje vertikalne i horizontalne saobraćajne signalizacije i postavljanje nove zaštitne ograde. Ukupna vrednost radova, koji se izvode u dužini od 8,5 kilometara, iznosi 379,3 miliona dinara.

Mirović je podsetio da su, iz pokrajinskog budžeta, u prethodne četiri godine rekonstruisane i deonice od Banstola do Odmarališta „Elektrovojvodine“, zatim dalje do Iriškog venca i Zmajevca, kao i da je, uz pomoć Vlade Srbije, rekonstruisan državni put prvog reda od Banstola do Sremskih Karlovaca.