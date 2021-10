Obnova dekorativnog osvetljenja SNP

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije raspisala je tender za rekonstrukciju dekorativnog osvetljenja Srpskog narodnog pozorišta.

Konzolna nadstrešnica koja je predmet sanacije natkriva glavni ulaz u objekat i fomira prohodnu terasu na 1. spratu, kojoj se pristupa iz objekta.

Ona je trenutno vidno oštećena prodiranjem vode i vlage koja je uticala i na postojeće instalacije, što može dovesti do ozbiljnih posledica na čitav objekat, ali i živote prisutnih lica, jer se trasa provodnika proteže od tehničke prostorije, kroz ulazni hidnik do same nadstrašnice, navode u Gradskoj upravi.

Za osvetljenja nadstrešnice i samog ulaza u objektu će biti izvedena led traka ugrađena u aluminiumski profil u gips ploči, a za potrebe osvetljenja terase biće izvedene tri gupe dekorativne rasvete: stubne svetiljke, dekorativni led reflektori, kao i led traka u auminijumskom profilu koja će biti zalepljena na žardinjere.