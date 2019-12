Obeležen Svetski dan osoba sa invaliditetom

Nizom prigodnih sadržaja Svetski dan osoba sa invaliditetom obeležen je i u Novom Sadu, a jedan od njih bio je i kulturno-umetnički program u prostorijama Kulturnog centra.

“Naravno da su ovakvi susreti uvek i emotivni i učinkoviti da bi bili bolji i posvećeniji u borbi za izjednačavanje prava svih građana, a time naravno mislim i građana sa invaliditetom. Za mene nije poenta u obeležavanju jednog dana, datuma bez obzira da li je to nacionalnog ili svetskog ranga nego je to prilika, a treći decembar kao Sbetskog dana osoba sa invaliditetom jeste prilika, da vidimo šta smo to uradili u prethodnom periodu, kakve smo rezultate postigli, kako smo sarađivali, da li smo se razumeli bolje”, rekao je tom prilikom Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.

Međunarodni dan osoba sa invaliditetom obeležava se pod ovogodišnjim sloganom Ujedinjenih nacija “Pristupačna budućnost”. Vučević je istakao da je osim fizičkih, potrebno ukloniti i mentalne barijere kako bi stvorili jednake uslove za sve građane koji žive u našoj državi.

“Otklanjamo mi te arhitektonske barijere, sklanjamo administartivne prepreke i moramo još mnogo toga da radimo da te barijere nestanu u našim glavam, da ne okrećemo glavu na drugu stranu, da nam ne bude neprijatno, da ne doživljavamo da se to nekom drugom dešava”, kazao je Vučević.

Na ovom događaju se u ime organizacija koje okupljaju osobe sa ivaliditetom obratio i predsednik Udruženja ratnih vojnih invalida Novog Sada Slobodan Vračarević.

“Okupili smo se danas u ovom broju da bi obeležili Međunarodni dan invalida. Kao predstavnik organizacije osobe invalida Novog Sada, koordinacionog tima, mi smo u više navrata i kako koja organizacija u ovih desetak dana obeležavali taj dan, pa smo juče davali krv, ovi imaju proiredbe, druge kolege nešto drugo, imamo dobru saradnju”, naveo je Vračarević.

U okviru kulturnog programa nastupio je Saundbim orkestar “Dobri ljudi” iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović, a publika je uživala i u klavirskoj numeri u izvedbi Kristine Jevtović iz Udruženja distrofičara, inače učenice 4. razreda Srednje muzičke škole “Isidor Bajić” i dobitnice brojnih priznanja.

“Danas sam svirala Šopenov nokturno u f molu. Zaista treba mnogo vežbanja, ali treba i taj neki period da delo sazri, opet kad navežbam treba da ga boje razumem”, rekla je Jevtović.

Treći decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, obeležava se od 1992. godine i usvajanja rezolucije Generalne skupštine ujedinjenih nacija kojom su sve zemlje pozvane da na taj dan skrenu pažnju javnosti na probleme sa kojima su u njihovim zemljama suočeni građani koji imaju neki oblik invalidnosti.