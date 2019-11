Obeležavanje 101. godišnjice Prisajedinjenja

Obeležavanje 25. novembra, datuma kada je 1918. godine Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i drugih Slovena Banata, Bačke i Baranje donela odluku o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji, počelo je jutros u Novom Sadu polaganjem venaca na spomen ploču u centru grada.

Podsetimo, poslanici Skupštine Vojvodine na sednici u junu prošle godine usvojili su odluku da se kao Dan Vojvodine svečano obeležava na ovaj dan.

“I posle 101 godine od istorijske odluke koja je opredelila sudbinu i naših predaka, ali i budućih generacija, ostajemo na istom putu. Ostajemo na putu borbe za slobodu, za istinu, za mir. Ta mudra odluka naših predaka da 35. novembra 1918. godine donesu odluku o prisajedinjenju Srema, odnosno Bačke, Banata i Baranje Kraljevini Srbiji, a dan ranije i Srem je doneo identičnu odluku na skupštini u Rumi je uticalo na to da Vojvodina kao sastavni deo Srbije izbegne neke neželjene stvari, neželjene situacije koje su nažalost se desile na nekim drugim prostorima teritorije bivše Jugoslavije”, rekao je Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada.

Vence su, osim gradonačelnika i predsednika Skupštine grada, položili i predstavnici Saveza udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. i Bunjevačkog nacionalnog saveta.

“Braća uvek i uvik zajedno. I ove godine, kao i svake godine, Bunjevci su tu da zajedno sa Srbima i svima drugima u gradu Novom Sadu obilježimo ovaj veliki datum, Dan velike narodne skupštine, dan kada su pre više od sto godina Bunjevci dali tada neprocenjiv doprinos da se prostori današnje Vojvodine prisajedine tada Kraljevini Srbiji”, istakao je Mirko Bajić ispred Bunjevačkog nacionalnog saveta.

“Mišljenja smo da je to najveći datum u savremenoj srpskoj istoriji. To je Dan prisajednjenja, dan kada su narodi Vojvodine odlučili da dalje podele svoju sudbinu sa Kraljevinom Srbijom, odnosno današnjom Republikom Srbijom. To je promenilo istoriju savremene Evrope”, naveo je Goran Maksimović iz Saveza udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920.

Povodom 101. godišnjice od prisajedinjenja Vojvodine Kraljevini Srbiji, u Novom sadu danas su organizovani brojni sadržaji, među kojima su izložba “Od sna do jave” u Muzeju prisajedinjenja, predstava “Velika narodna skupština u Novom Sadu 1918” u Muzeju Vojvodine i Svečana akademija “Prisajedinjenje – drugi vek”u Srpskom narodnom pozorištu.