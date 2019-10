O Trgu slobode u “Oktobarhu”

Studenti arhitekture u Novom Sadu ovih dana angažovani su u radionicama organizovanih u okviru 4. festivala Oktobarh koji se dešava tokom celog ovog meseca.

“Ovo je četvrto izdanje tog festivala koji je inače studentska inicijativa iz 2016. godine i koja u sebi sadrži ne samo radionice, nego i izložbe, šetnje kroz objekte relevantne, kao i konferenciju i projektovanje nekih dokumentarnih filmova o arhitekturi, dakle to je ceo jedan mesec posvećen upravo arhitekturi”, rekla je Violeta Stefanović, članica Oktobarha.

Tema radionice ove godine je Sloboda, a studenti se bave Trgom slobode i njegovim prostorom, na način malo drugačiji nego što to rade na fakultetu ili na ozbiljnom projektnom zadatku, s obzirom na materijalna ograničenja.

“Ovde je ipak reč o nekom kreativnom izražavanju studenata koji ima za cilj da podstakne njihovu inspiraciju i, uopšte, izražavanje njihovih nekih želja za uređenjem urbanog prostora, generalno. Tako da njihova rešenja neće biti realna u smislu da sutra mogu da se izvedu sa nekim opekama i klupama, nego će to biti neopterećena vizija budućnosti i neki njihov odgovor na prostor takav kakav je danasi šta oni žele tu da promene”, navela je Stefanović.

Prjave za ove radionice bile su otvorene i besplatne i trenutno je u njima 14 učesnika, studenata arhitekture i scenskog dizajna sa Fakulteta tehničkih nauka. Tokom tri dana, imaće priliku da svoja konceptualna rešenja predstave i putem maketa, koje će izrađivati od svakodnevnih materijala i na taj nacin steći iskustvo rada sa onim što imaju.

Izazov im je da osmisle sadržaje koji bi naterali prolaznike da se duže zadržavaju na centralnom trgu u našem gradu.

“Svi su naveli, pošto smo juče imali taj neki prvi dan, svi su naveli problematiku toga što se ljudi ne zadržavaju. Sad je pitanje to zbog čega se oni ne zadržavaju na ovom trgu i šta bi tu trebalo da postoji da bi nateralo ljude da žele da provedu vreme na prostoru trga, a ne u kafiću pored u Zmaj Jovinoj ulici. To se sada rešava kroz njihove koncepte, neki će bukvalno rešiti taj problem, a neki će dati nekako reakciju na to trenutno stanje”, pojasnila je Stefanović.

Studenti se često ne osećaju dovoljno sposobnim da odgovore na izazove nekog zvanično raspisanog konkursa i ovakve radionice pomažu im u sticanju iskustva u toj oblasti.

Na kraju Oktobarha, poslednjeg vikenda u oktobru, biće organizovana izložba radova koji sada nastaju u radionicama, a cilj je, kako je rekla, podsticanje šire javnosti na razmišljanje o ovom prostoru.