Novosadski zlatni veslači

Veslači iz novosadskog Veslačkog kluba Danubius 1885 ostvarili su veliki uspeh na Univerzitetskoj regati održanoj u Beču 11. maja, gde su se pokazali kao najuspešniji tim u konkurenciji od 38 evropskih ekipa.

U Beču su ih, kako je rekao, dočekali kako dolikuje, kazao je Lučić koji je izrazio želju da i Srbija jednog dana ima veslačke klubove i takmičenja na visokom nivou kao što je to slučaj u Beču, ali i u ostalim evropskim gradovima. Veslači Danubiusa kažu da su veoma zadovoljni uspehopm ostvarenim na Bečkoj regati, što ih je dodatno motivisalo za buduća takmičenja i uspehe.

O kvalitetu samog tima govori i to da su u njemu nekadašnji reprezentativci u mlađim kategorijama koji su bili prvaci Evrope, kao i učesnici i neretko pobednici svetskih i evropskih prvenstava i balkanijada.

O uspehu kluba svedoči i nedavni veliki uspeh juniora u Zagrebu na ,,Croatian openu” gde su osvojili tri medalje.

“Regata u Beču je veliki uspeh za nas, pošto u Srbiji postoje praktično dva ili tri takmičenja za studente. Pored evropskog i svetskog takmičenja za studente ovo je bukvalno naša prva velika regata na koju smo otišli. Mi pokušavamo da kroz ovakve događaje dignemo studentski veslački nivo na malo viši nivo, zato što to kod nas nije toliko zastupljeno, dok npr. u hrvatskoj je to na mnogo višem nivou, tako da mi se eto borimo da kroz neke te male trke ostvarimo te kontakte da možemo da unapredimo sudentsko veslanje koje ovde nije toliko razvijeno. Mi smo jedini veslački klub u Novom Sadu, tako da je to palo na naša pleća, ali borimo se da to pokažemo najbolje što možemo”, istakao je veslač Đorđe Urukalo.