Novosadska “Daljinska regata 2021” u subotu će na Dunavu, isperd Štranda, okupiti oko 120 veslača i veslačica iz jedanaest klubova iz naše zemlje u organizaciji Veslačkog Kluba Danubius 1885.

Klubovima iz Srbije značajno je da osvoje što više bodova u Omladinskoj ligi zbog čega ne propuštaju učešće u novosadskoj Daljinskoj regati. Ove godine, na žalost, neće biti učesnika iz inostranstva.

Trener VK Danubius 1885 Danilo Lučić je podsetio da su njihovi kadeti osvojili prvo mesto ove godine na Bladskoj regati, te ocenio da VK Danubius 1885 iza sebe ima uspešnu sezonu kako na domaćim, tako i na internacionalnim nastupima.

Nakon ove trke biće poznat i prvak Omladinske lige. Veslačka sezona traje do 1. novembra, a tokom zime veslači se sele u sale sa ergometrima u kojima vežbaju do marta kada ulaze u vodu čim to vremenski uslovi dozvole.