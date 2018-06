Novosađani udišu čist vazduh

Novosađani generalno gledano udišu vazduh koji pripada prvoj kategoriji kvaliteta vazduha, što znači da je to čist vazduh koji nije zagađen kažu u Institutu za javno zdravlje Vojvodine.

“I poslednjih nekoliko godina od 2013. do recimo 2017.godine on zaista pripada prvoj kategoriji kategoriji kvaliteta vazduha i to jesu zvanični podaci agencije za zaštitu životne sredine, izuzev 2015. godine kada je pripadao drugoj kategoriji iz razloga što su bile povećane koncentracije suspendovanih čestica PM10, to su one fine čestice prašine koje zaista mogu da ugroze zdravlje naših Novosađana”, rekla je dr Nataša Dragić, specijalista sa Instituta za javno zdravlje Vojvodine.