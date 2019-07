Novine u naknadama za odvodnjavanje

Obveznici naknade za odvodnjavanje su svi vlasnici odnosno korisnici poljoprivrednog, građevinskog i šumskog zemljišta i u tom smislu se ništa nije menjalo, kažu Javnom vodoprivrednom preduzeću “Vode Vojvodine”.

Na rešenjima za 2019. godinu postoje novine uvedene u skladu sa novim Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je stupio na snagu u decembru prošle godine.

“Novine se ogledaju u tome da više katastarski prihod koji je dosad bio jedan od glavnih elemenata za utvrđivanje visine naknade se više nekoristi kao sredstvo obračuna nego je naknada postala mnogo transparentnija u smislu da osam postojećih kultura zemljišta i osam klasa imaju tačno određenu cenu. Prema tome, svaki obveznik vrlo transparentno zna koju površinu zemljišta i kojeg ima i kolika je cena po jedinici te površine”, rekao je Ljubiša Etinski, pomoćnik direktora za ekonomske poslove JVP Vode Vojvodine.

Novi zakon je, prema njegovim rečima, pojednostavio način obračuna jer je ranije u okviru jedne administrativne jedinice, odnosno opštine, postojalo više katastarskih opština od koji je svaka imala drugačiji katastarski prihod.

Od ove godine jednak iznos naknade za odvodnjavanje na primer prve klase zemljišta jednako plaćaju građani u Novom Sadu, kao i oni u Subotici, Vršcu ili Somboru. U Vodama Vojvodine, međutim, nisu zadovoljni procentom naplate.

“Pa, vidite naknade se izmiruju, ne baš naročito uspešno. Procenat naplate naknada je negde oko 70 posto do sada bio. Mi želimo naravno da se taj procenat poveća. Apelujemo na građane da svoju obavezu plate na vreme, jer ovaj novac koji se skupi kroz naknadu za odvodnjavanje troši se za predviđene radove u vodoprivredi za svaku godinu praktično, tako što se prikupi i utroši se i to na onim mestima gde je to najpotrebnije. Dakle, program radova i program samog, koji opet imaju kao pretpostavku uspešnu naplatu ove naknade”, kazao je Etinski.

Vojvodina je, podsetio je Etinski, nekada bila močvarno područje, a izgrađeni hidrosistem potrebno je održavati i razvijati.

“Druga novina koja se da kažem, od ove godine primenjuje je ta da naknada više nije jednokratni namet kao što je do sada bila nego podrazumeva kvartalno plaćanje naknade. Znači četvrtina naknade se plaća u drugom, petom, osmom i jedanaestom mesecu. I to je suština svih izmena koje su nastale”, kazao je Etinski.

Vode Vojvodine distribuciju rešenja za nadoknadu za odvodnjavanje za 2019. godinu građanima počinju ove nedelje.