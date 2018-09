Novim “Žeželjevim” mostom

VIDEO K9: Novi železničko-drumski most na Dunavu, sagrađen na mestu nekadašnjeg Žeželjevog, otvoren je u subotu svečano i za drumski saobraćaj, šest meseci nakon što su preko njega krenuli redovno da prelaze vozovi. Prelasku preko novog mosta naročito su se obradovali sugrađani koji žive u Petrovaradinu i biciklisti.

U subotu, 1. septembra, pušten je i drumski saobraćaj preko novog žeželjevog mosta u Novom Sadu.

Svečanom otvaranju su prisustvovali najviši državni, pokrajinski i gradski zvaničnici, evropski komеsar za proširеnje Johanеs Han, kao i građani, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić tom prilikom je istakao značaj koji mostovi imaju.

Gradnju mosta su finansirali EU, Pokrajina i Grad, troškovi su, sa prvobitno planiranih 45 miliona evra, prema poslednjim iznetim podacima, narasli do oko 54,7 miliona evra. Most je otvoren za železnički i drumski saobraćaj, dok će, zbog nezavršenih prilaznih puteva, biciklisti i pešaci, još neko vreme moći da prelaze novi most samo tokom dana.

Dodajmo da novi most još nema ime, a većina sugrađana ga i dalje zove ,,Žeželjev most” ili ,,Novi Žeželjev most”.

Podsetimo da je prethodni most zvanično nosio naziv ,,Most bratstva i jedinstva”, ali su ga svi Novosađani zvali ,,Žeželjev most”, po njegovom projektantu Branku Žeželju. Novi most je projektovao Aleksandar Bojović.