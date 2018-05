Novi zakon – stari problemi

Projekat ,,Nov Zakon o zaposlenima, stari problemi?” usmeren ka transparentnom zapošljavanju u lokalnim organima uprave sprovodi ,,Europolis” u okviru regionalnog WeBER projekta.

Cilj projekta je, prema njegovim rečima, da uveća transparentnost, otvorenost i odgovornost organa javne uprave u procedurama zapošljavanja na lokalnom nivou, kroz sprovođenje istraživanja i zagovaranje unapređenja ovog procesa u tri lokalne samouprave u Srbiji.

“Naš zaključak je da prosto ta koruptivna kultura ne može da se reši na ovako jednom parcijalnom nivou, ali ono što možemo da uradimo, to je do nas, do zaposlenih u ljudskim resursima, To je da se značajno suzi taj prostor za diskreciono o budućim zaposlenima”, kazao je Pribić.